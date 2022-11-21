الداودي يهنئ أساقفة قنا ونقادة ودشنا بمناسبة ترقيتهم إلى رتبة مطران

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اتصالات هاتفية بكل من: الأنبا شاروبيم مطران كنيسة قنا وتوابعها، و الأنبا بيمن مطران كنيسة نقادة وتوابعها ، و الأنبا تكلا مطران كنيسة دشنا وتوابعها ، لتهنئتهم بمناسبة ترقيتهم من رتبة أسقف إلى رتبة مطران على يد قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، خلال القداس الذى أقيم بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





و أعرب محافظ قنا ، عن خالص التهاني القلبية لكل منهم ، داعيا الله أن يوفقهم ويرعاهم ، مؤكدا أن مصر ستظل منبعا للسلام والمحبة والمواطنة، وموطنًا للأمن والاستقرار، والنسيج الوطني الواحد.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن مثل هذه المناسبات فرصة للتأكيد على روح المحبة والمودة والتسامح التي تجمع بين المصريين جميعاً.

فيما أعرب كل من الأنبا شاروبيم، والأنبا بيمن، والأنبا تكلا، عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا ، لحرصه على تهنئتهم، مؤكدين اعتزازهم بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التى يتحلى بها الشعب المصرى عموما.

كما أكدوا عملهم جميعاً من أجل رفعة الوطن وعزته ، داعين الله أن يحفظ مصر ويحميها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن تستمر مصر فى تحقيق التنمية للوصول إلى تحقيق الآمال التى يطمح إليها المصريون.

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