وزير الصحة السابق يؤكد علي أهمية مبادرات الدولة المنفذة بين الحين والاخر

اكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق خلال كلمته بندوة المنظومة الصحية في مصر وتطويرها المنعقدة في مقر حزب المؤتمر ان منظومة التأمين الصحي في مصر تحتاج الي الوصول الي النسبة الدستورية المنصوص عليها لتحقيق المأمول وهو ما يعني ان متوسط التأمين الصحي المطلوب لكل مواطن لن يقل عن 5000 جنيه لكل مواطن وهو رقم ضخم اذا ما اخذ في الاعتبار وصول عدد المصريين ل100 مليون مواطن.

واكد العدوي علي اهمية المبادرات التي تطلقها الدولة بين الحين والاخر لكنها لا تكفي بمفردها للنهوض بالنظام الصحي في مصر والذي يحتاج للنهوض بكل مفردات المنظومة ككل.



ومن جانبه اكد الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الاطباء المصري خلال كلمته في ندوة المنظومة الصحية في مصر وتطويرها التي انعقدت في مقر حزب المؤتمر بالتجمع الخامس ان النسبة الدستورية المحددة لقطاعي التعليم والصحة من الناتج المحلي والمحددة بما يقرب 6٪ لا تقترب من نسب الدول المتقدمة التي تهتم ببناء اوطانها والتي تصل في بعض الدول الي 20٪.

واكد عميرة ان هجرة الاطباء الاكفاء من مصر هي واحدة من اهم المشكلات التي تواجه النظام الصحي في مصر، وان الاطباء، المصريين اثبتوا كفائتهم في كل البلدان التي هاجروا اليها مضيفا ان من المهم تحسين وضع الاطباء التعليمي والوظيفي فورا ، حيث ان هجرة الاطباء خسارة كبيرة للمنظومه الصحية



وطالب الدكتور جمال عميرة بضرورة حماية الاطباء اثناء تأدية عملهم ولابد من تدخل الحكومة، وتفعيل التدريب والتعليم وزيادة الميزانية المخصصة للصحة.