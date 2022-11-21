عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الصحة السابق يؤكد علي أهمية مبادرات الدولة المنفذة بين الحين والاخر

اكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق خلال كلمته بندوة المنظومة الصحية في مصر وتطويرها المنعقدة في مقر حزب المؤتمر ان منظومة التأمين الصحي في مصر تحتاج الي الوصول الي النسبة الدستورية المنصوص عليها لتحقيق المأمول  وهو ما يعني ان متوسط التأمين الصحي المطلوب لكل مواطن لن يقل عن 5000 جنيه لكل مواطن وهو رقم ضخم اذا ما اخذ في الاعتبار وصول عدد المصريين ل100 مليون مواطن.

 

واكد العدوي علي اهمية المبادرات التي تطلقها الدولة بين الحين والاخر لكنها لا تكفي بمفردها للنهوض بالنظام الصحي في مصر والذي يحتاج للنهوض بكل مفردات المنظومة ككل.


ومن جانبه اكد الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الاطباء المصري خلال كلمته في ندوة المنظومة الصحية في مصر وتطويرها التي انعقدت في مقر حزب المؤتمر بالتجمع الخامس ان النسبة الدستورية المحددة لقطاعي التعليم والصحة من الناتج المحلي والمحددة بما يقرب 6٪ لا تقترب من نسب الدول المتقدمة التي تهتم ببناء اوطانها والتي تصل في بعض الدول الي 20٪.

 

واكد عميرة ان هجرة الاطباء الاكفاء من مصر هي واحدة من اهم المشكلات التي تواجه النظام الصحي في مصر،  وان الاطباء، المصريين اثبتوا كفائتهم في كل البلدان التي هاجروا اليها مضيفا ان من المهم تحسين وضع الاطباء التعليمي والوظيفي فورا ، حيث ان هجرة الاطباء خسارة كبيرة للمنظومه الصحية


وطالب  الدكتور جمال عميرة بضرورة حماية الاطباء اثناء تأدية عملهم ولابد من تدخل الحكومة، وتفعيل التدريب والتعليم وزيادة الميزانية المخصصة للصحة.

الأطباء نقابة الأطباء الناتج المحلي التأمين الصحي حزب المؤتمر الميزانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

تصل لـ 18 ألف جنيه.. منحة نقدية لغير المتزوجين وحديثي الزواج

ترشيحاتنا

إنجي أنور عن فتاة الشرقية: هل الطب يستطيع إثبات شرف الرجل مثل البنت؟

لا توجد عقوبة.. مفاجأة قانونية بتعدي الابن العاق على والدته

فشل محادثات صربيا وكوسوفو .. والاتحاد الأوروبي يحذر من التصعيد والعنف

حزن بين مواليد التسعينات.. وفاة بطل "باور رينجرز" في ظروف غامضة

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. تبدأ من ربع مليون جنيه

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. 10 إطلالات آثارت الجدل ل يسرا اللوزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في خطوات بسيطة.. كيف تصنعين طبق شوربة حارق للدهون؟

فستان جريء.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بإطلالة أنثوية| شاهد

علامات خفية عند الاستيقاظ في الصباح مؤشر إلى الإصابة بمرض السكري

الجوافة.. تعزز مناعة الجسم وتقضي على آلام الفيروس المخلوى المنتشر

فيديو

تحذير للمواطنين بسبب توابع زلزال اليونان| تغطية خاصة

وداعا لنشرة الدواء المطبوعة.. بديل جديد على علب الأدوية

الطاقم أجنبى.. الداخلية تضبط سفينة تحمل 18 مليون قرص مخدر بميناء الإسكندرية

حتى المكرونة بالبشاميل .. أمينة شلباية تثير الجدل بـ أتيكيت جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ