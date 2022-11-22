إصابة 5 أشخاص فى تصادم دراجتين بأسوان

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة في حادث تصادم وقع مساء أمس الإثنين بين دراجتين بخارية بمنطقة الشلال بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخارية بمنطقة الشلال التابعة لدائرة المدينة مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

نقل مصابين

وكان قد لقى شاب مصرعه غرقاً بمياه إحدى ترع المياه بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة إخطاراً بمصرع شخص نتيجة تعرضه للغرق فى ترعة للمياه جنوب أسوان ، وعلي الفور تم إنتشال جثته بواسطة رجال الإنقاذ النهرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان قد شهد طريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان، وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

وقد تبين أن المصابين هم فاطمة سيد 45 سنة، والتى أصيبت بكدمات بالجسم ، وسامى رمضان 45 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر، واشتباه مابعد الارتجاج، ومني محمد 39 سنة، والتى أصيبت بكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية.

إصابات متفرقة

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة العمليات عن وقوع حادث على طريق "أسوان / أبوسمبل" بالقرب من كمين أبو سمبل بمدينة أسوان، ووجه على الفور بالدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال تبين أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز نصر النوبة شمال أسوان مساء الأحد من السيطرة على حريق إندلع فى زراعات النخيل بقرية إبريم، ولم يسفر عن أى أصابات أو خسائر فى الأرواح.