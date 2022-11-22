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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رصد 10 حالات قصف لجبهة النصرة على إدلب شمال سوريا

ادلب
ادلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تسجيله 10 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة إدلب شمال سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليج إيجوروف، في بيان له، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 10 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل 8 عمليات قصف في محافظ إدلب وعمليتان في محافظة اللاذقية.

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أفاد أول أمس الأحد، بأن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.

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