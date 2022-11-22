عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابن لاعب كبير ورئيس دولة.. حكاية تيموثي ويا صاحب أول أهداف أمريكا في كأس العالم

تيموثي ويا
تيموثي ويا

سجل اللاعب تيموثي ويا الهدف الافتتاحي لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مونديال قطر ضد منتخب ويلز مساء أمس الإثنين، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد أحمد بن على في قطر، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ويلعب المهاجم تيموثي ويا صاحب الـ 22 سنة مع نادي ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكان تيموثي مع باريس سان جيرمان حتى سنة 2019 قبل أن ينتقل إلى ليل، وفاز بلقب الدوري الفرنسي 3 مرات، مرتين مع باريس سان جيرمان ومرة ​​مع ليل.

txt

كولينا يكشف سبب الأرقام الكبيرة للوقت المحتسب بدلا من الضائع بكأس العالم

txt

واقعة لا تتكرر كثيرا.. سر تبديلات إيران الـ6 أمام إنجلترا بكأس العالم

ولعب تيموثي ويا أيضًا مع فريق سيلتيكس في فترة إعارة لمدة 6 أشهر، حيث وصل إلى نهائي كأس إسكتلندا، وبالنسبة للمنتخب الأمريكي خاض تيموثي 25 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

 

تيموثي ويا هو خامس أصغر هداف في تاريخ ليل، سجل هدفًا في ظهوره الثاني ضد بوليفيا في عام 2018، كما لعب مع فرق الولايات المتحدة الأمريكية تحت سن 17 وتحت 19 سنة.

تيموثي هو نجل اللاعب السابق جورج ويا، الذي لعب لموناكو وباريس سان جيرمان وميلان، وفاز بجائزة الكرة الذهبية سنة 1995 مع الروسونيري، ويشغل حاليا منصب رئيس دولة ليبيريا منذ انتخابه في 2018.

وكان لدى تيموثي خيار اللعب لأربعة منتخبات مختلفة، هي فرنسا وجامايكا وليبيريا والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه اختار الفريق الأخير منذ نشأته.

اللاعب تيموثي ويا الولايات المتحدة الامريكية مونديال قطر منتخب ويلز باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

تصل لـ 18 ألف جنيه.. منحة نقدية لغير المتزوجين وحديثي الزواج

بعد الملاية اللف.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

إعلامي: خسائر فريق الكرة بالأهلي وصلت لـ 198 مليون جنيه.. فيديو

واتساب وماسنجر باشتراك شهري.. قرارات جديدة من مارك زوكربيرج

ترشيحاتنا

اليوم.. محاكمة 9 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة بمصر القديمة

5 أهداف لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.. تعرف عليها

موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم.. والقنوات الناقلة

الأسمنت يتخطي 1500 جنيه .. أسعارمواد البناء في مصر اليوم 22-11-2022

تسبيح الشروق 100 مرة .. ذكر يجعل لك فرجا ورزقا ونجاة

واشنطن: نرفض الهجمات ضد تركيا ونعارض أي انتهاك لسيادة العراق أو سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجمعون القمامة.. لافتة مذهلة من مشجعي اليابان بكأس العالم| شاهد

سائحة تكتشف رسوما فرعونية تشبه شعار الواي فاي.. شاهد ماذا فعلت

الراقصة حامل والعروس بتحشش.. مقطع صادم لحفل زفاف تركي| شاهد

أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

فيديو

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

زفة الشريفة بنت الشرقية.. تفاصيل جديدة تنهي القضية

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ