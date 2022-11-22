ابن لاعب كبير ورئيس دولة.. حكاية تيموثي ويا صاحب أول أهداف أمريكا في كأس العالم

سجل اللاعب تيموثي ويا الهدف الافتتاحي لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مونديال قطر ضد منتخب ويلز مساء أمس الإثنين، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد أحمد بن على في قطر، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ويلعب المهاجم تيموثي ويا صاحب الـ 22 سنة مع نادي ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكان تيموثي مع باريس سان جيرمان حتى سنة 2019 قبل أن ينتقل إلى ليل، وفاز بلقب الدوري الفرنسي 3 مرات، مرتين مع باريس سان جيرمان ومرة ​​مع ليل.

ولعب تيموثي ويا أيضًا مع فريق سيلتيكس في فترة إعارة لمدة 6 أشهر، حيث وصل إلى نهائي كأس إسكتلندا، وبالنسبة للمنتخب الأمريكي خاض تيموثي 25 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

تيموثي ويا هو خامس أصغر هداف في تاريخ ليل، سجل هدفًا في ظهوره الثاني ضد بوليفيا في عام 2018، كما لعب مع فرق الولايات المتحدة الأمريكية تحت سن 17 وتحت 19 سنة.

تيموثي هو نجل اللاعب السابق جورج ويا، الذي لعب لموناكو وباريس سان جيرمان وميلان، وفاز بجائزة الكرة الذهبية سنة 1995 مع الروسونيري، ويشغل حاليا منصب رئيس دولة ليبيريا منذ انتخابه في 2018.

وكان لدى تيموثي خيار اللعب لأربعة منتخبات مختلفة، هي فرنسا وجامايكا وليبيريا والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه اختار الفريق الأخير منذ نشأته.