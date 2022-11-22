عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

واشنطن: نرفض الهجمات ضد تركيا ونعارض أي انتهاك لسيادة العراق أو سوريا

نيد برايس
نيد برايس

أعلن نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا، مضيفاً أن واشنطن أبلغت أنقرة ببواعث قلقها الشديدة من تأثير مثل هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم داعش.


وأضاف برايس "طالبنا تركيا بعدم القيام بمثل هذه العمليات، مثلما طالبنا شركاءنا السوريين بعدم شن هجمات أو التصعيد".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الامريكية "نواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا أو ينتهك سيادة العراق من خلال أعمال عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية. 

ونعارض أيضا الهجمات الأخيرة على جنوب تركيا التي ذكرت تقارير أنها أدت إلى مقتل عدة مدنيين".

كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، مما أسفر عن تدمير 89 هدفاً، وذلك بعد تفجير شهدته إسطنبول قبل أسبوع وأودى بحياة ستة أشخاص.

واشنطن الخارجية داعش تركيا الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية تنظيم داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

تصل لـ 18 ألف جنيه.. منحة نقدية لغير المتزوجين وحديثي الزواج

بعد الملاية اللف.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

إعلامي: خسائر فريق الكرة بالأهلي وصلت لـ 198 مليون جنيه.. فيديو

واتساب وماسنجر باشتراك شهري.. قرارات جديدة من مارك زوكربيرج

موضوعات متعلقة

ألمانيا تزود بولندا ببطاريات صواريخ على الحدود مع أوكرانيا

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب جزر سليمان في أوقيانوسيا.. وتحذير من تسونامي

نتائج أولية تشير لفوز رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج بفترة ولاية سادسة

سوليفان: دعم صارم من الإدارة الأمريكية لأمن إسرائيل

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله

رصد 10 حالات قصف لجبهة النصرة على إدلب شمال سوريا

الروتين والسياسات الأوروبية تعرقل جهود الدفاع لدول الناتو مع تصاعد التهديد الروسي

مقتل 36 شخصا و2 مفقودين في حريق بالصين

ترشيحاتنا

اليوم.. محاكمة 9 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة بمصر القديمة

5 أهداف لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.. تعرف عليها

موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم.. والقنوات الناقلة

الأسمنت يتخطي 1500 جنيه .. أسعارمواد البناء في مصر اليوم 22-11-2022

تسبيح الشروق 100 مرة .. ذكر يجعل لك فرجا ورزقا ونجاة

واشنطن: نرفض الهجمات ضد تركيا ونعارض أي انتهاك لسيادة العراق أو سوريا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجمعون القمامة.. لافتة مذهلة من مشجعي اليابان بكأس العالم| شاهد

سائحة تكتشف رسوما فرعونية تشبه شعار الواي فاي.. شاهد ماذا فعلت

الراقصة حامل والعروس بتحشش.. مقطع صادم لحفل زفاف تركي| شاهد

أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

فيديو

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

زفة الشريفة بنت الشرقية.. تفاصيل جديدة تنهي القضية

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ