انطلاق اجتماعات الدورة الـ35 لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة العراق

انطلقت اليوم /الثلاثاء/ اجتماعات الدورة الـ35 لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة جمهورية العراق التي تسلمت رئاسة الدورة الحالية من المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة السابقة.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تسهم في تفعيل العمل العربي المشترك وذات العلاقة بقطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، وعلى رأسها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعية في القدس (2018-2022).

كما يناقش الاجتماع الموضوعات التي تخدم قطاع النقل (بري وبحري وجوي).. ففي مجال النقل البري تتم مناقشة آخر المستجدات حول الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، والإحاطة عملاً بالقرار رقم (2327) الصادر عن المجلس الاقتصادي والجماعي في دورته (109) بتاريخ 10/2/2022 بشأن اعتماد اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية المعدلة، وبحث إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العمليــة التجاريــة.

كما يستعرض الاجتماع دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، ومتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب بتكليف الاتحاد العربي للنقل البري بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (إسكوا) لإنشاء مرصد عربي متكامل للسلامة الطرقية، وفي مجال النقل البحري.

وتنفيذاً للقرار رقم (2349) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (110) ينظر المجلس فيما يختص بالمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.

كما يناقش مجلس وزراء النقل العرب سبل تمويل تكلفة دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وأهمية تأسيس صندوق عربي لدعم البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي ليتماشى مع الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، إضافة إلى الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي مجال النقل الجوي.

وينقش الاجتماع اعتماد المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، بالإضافة إلى دعم كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للترشح لعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" عن (الفئة الثانية) للفترة (2023-2025)، كما يناقش المجلس الوزاري المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.

م و س/ع م م