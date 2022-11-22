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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

البرلمان يحاصر وزير السياحة بطلبات الإحاطة.. ونواب: مصر لم تتبوأ مكانة متقدمة فى هذا الملف.. ومطالب بمنح حوافز استثمارية للمشروعات السياحية لجذب المستثمرين

مجلس النواب
مجلس النواب
  • رئيس سياحة النواب تطالب الحكومة بضرورة كشف خطتها لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية 
  • برلماني: نمتلك مقومات كبيرة تساعد على انتعاش قطاع السياحة 
  • برلمانية تنتقد بعض الأفعال والممارسات الخاطئة في المقاصد السياحية

 

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء  لمواجهة وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة . 

وكان قد تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة لمناقشة وضع الملف السياحي والوقوف على مشكلاته والعمل على بذل الجهود ، مؤكدين أنه على الرغم من أن مصر تمتلك العديد من المقومات الطبيعية علاوة على أنها بلد الأمن والاستقرار ، إلا أنها لم تتبوأ بعد مكانة متقدمة على خريطة السياحة العالمية .  

بداية،قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إن مصر لم تتبوأ مكانة متقدمة فى الملف السياحى ، على الرغم من امتلاكنا كافة المقومات.

وأكدت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير السياحة،  أنه قبل فترة كان الحديث عن 30 مليون سائح، و30 مليار دولار إيرادات، مؤكدة وجود صعوبة في ذلك لعدم وجود غرف تستوعب هذا العدد، ولكن من الممكن تحقيق 30 مليار دولار إيرادات.

وشددت على الحكومة ضرورة كشف خطتها لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى القطاع السياحى، قائلة: من المهم أن يكون لدينا منتج وتطوير للأماكن السياحية لجلب المستثمرين.

وقالت: لدينا العديد من المقاصد السياحية والمقومات، وما ينقصنا الحوافز الاستثمارية وتقديم خدمة جيدة للسائح، والعمل على ملف السياحة المستدامة. 

من جانبه ، طالب النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بضرورة الاهتمام بملف الترويج للسياحة بوجه عام و لسياحة المؤتمرات المهرجانات و المعارض الدولية ، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير السياحة و الاثار أحمد عيسى .

وقال النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن قطاع السياحة لم يشهد من قبل الاهتمام و التطوير الذي حظى به في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا في هذا السياق إلى  مشهد موكب نقل المومياوات بخلاف جهود تطوير المناطق الأثرية .

وأضاف النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين،  " لدينا  كافة المقومات التي تساعد على انتعاش قطاع السياحة مثل استقرار الأمن و الأمان ، مضيفا " و لدينا أهم الاثار في العالم الحضارة المصرية تقف شامخة مع قرب الانتهاء من أكبر صرح تاريخي و هو المتحف المصري الكبير .

فى سياق متصل، دعت النائبة أماني الشعولي، إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة للنهوض بالقطاع السياحي، منتقدة بعض الأفعال والممارسات الخاطئة في المقاصد السياحية، منها صور مسيئة أمام الهرم وانتشار الباعة الجائلين والتسول.

وأشارت إلى عدم تهيئة بوابات معبد إدفو وعدم وجود منافذ لبيع التذاكر بالشكل الكافي مما ينتج عنه تكدس كبير، متسائلة عن رؤية الوزارة لاستغلال طريق الكباش بعد إعادة افتتاحه؟.                                                          

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمواجهة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بنحو 73 أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمبانى والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق بدون مرافق . 

حنفى جبالى وزير السياحة احمد عيسي الملف السياحي مقومات الطبيعية

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