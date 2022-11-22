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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مبادرة "سلامتك تهمنا" تصل بنى سويف لنشر ثقافة الصحة المهنية

صدى البلد

إنطلقت مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديريه القوى العاملة بمحافظة بني سويف ؛ وتحقيقا لاهداف التنميه المستدامة ؛ ورؤية مصر ٢٠٣٠ وفي إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة القوي العاملة  تحت رعايه الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ؛ وتأمين بيئة العمل؛ وذلك من أجل توفير بيئة عمل امنة بالمنشآت ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال وطلاب الجامعات .

وأشار محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف ؛  إلى أن الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة اطلقت مبادرة “سلامتك” تهمنا بالمحافظة بجامعة النهضة بمشاركة ١٠٠ عامل يمثلون ٤٥ منشاة صناعية؛ وبحضور الدكتور سالم الخضري عميد كليه الهندسة بجامعه النهضة ، والكيمائي محمد مدكور ممثلا عن وزارة القوى العاملة ، فضلاً عن عدد كبير من طلاب الجامعة .

وأضاف محمد طلعت ، أن الكيميائى محمد مدكور القى محاضرة  حول مخاطر بيئة العمل والحد من الحوادث والاصابات ، وخطة الطوارئ والإخلاء ، ومشاركة المسئولين من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية .

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