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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قافلة طبية لمحافظة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس ممثلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و  بالتعاون مع محافظة الفيوم قافلة طبية اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ من نوفمبر الجاري ولمدة يومين ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الله الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.  

وإشراف عام الدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وتنطلق فاعليات القافلة من مقر نقابة المعلمين بمحافظة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب وكلية التمريض جامعة عين شمس  وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .


حيث تقدم القافلة خدماتها الطبية المجانية للمواطنين  من خلال عيادات القلب، الأطفال، المخ والأعصاب ، الجراحة العامة وكذلك الرمد والعظام  وأنف وأذن والجلدية. بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر والتمريض وصرف الأدوية مجاناً من صيدلية القافلة. 


وتهدف القافلة إلى العمل وفق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

كان وقد نظمت وحدة الخدمات المجتمعية بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية  قافلة تنموية لمركز شباب عرب العليقات بمركز الخانكة ، بالتنسيق مع أ.أشرف بدوي مدير فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بالقليوبية ،.صادق الصافوري ،.علاء البيديوي، وبحضور كلا من د. غادة عبد الفتاح عبد العزيز  زايد أستاذ مساعد مناهج و طرق التدريس، د.داليا محمد عبد الباسط  بقسم الفيزياء   ، الدكتور مجدي شبل ، الدكتور رشا محمود بدوي استاذ مساعد قسم المناهج و طرق تدريس العلوم ،الدكتور. محمود عبدالعليم ،د. محمد خالد قسم التربيه المقارنة ، الدكتور منى صلاح الدين حسانين رئيس قسم اللغة الانجليزية، د. محمد جمال ذكي مدرس بقسم الجغرافيا. جميعا شاركوا في التنسيق لورش العمل .
حيث قدمت القافلة العديد من الخدمات ومنها عمل اختبارات فورية لمحو الأمية ،وعمل ندوة عن التسرب من التعليم ومشكلاته، ورشة عمل للاستشارات النفسية والإجتماعية، بالإضافة لعمل ورشة عمل عن إدارة المشكلات الأسرية والاجتماعية وكيفية تصنيع الصانون والمنظفات للطلاب، وورشة عمل للطلاب عن تعلم الإنجليزية بنفسك ، وورشة عمل للطلاب عن إدارة الوقت ، وورشة عمل للكبار عن العلوم والحياة، وورشة عمل للمدرسين عن الإسعافات الأولية، ورشة عمل مهارات إدارة الازمات بين النظرية والتطبيق.

جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة محافظة الفيوم رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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