ناقدة رياضية: مدرب السعودية أعطى درسا للعالم

قالت الناقدة الرياضية آلاء عمر، أن منتخب السعودية حقق فوزا تاريخيا على منتخب الارجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022، مضيفة أن مدرب السعودية أعطى درسا للعالم.



وأضافت آلاء عمر، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ليونيل ميسي قدم محاولات في بداية المباراة على مرمى السعودية، وبالفعل هدد مرمى المنتخب السعودي، متابعة أن ليونيل ميسي أساس المنتخب الأرجنتيني، ولديه القدرة على انهاء المباراة في وقت.

ميسي يبلغ 35 عاما



وتابعت الناقدة الرياضية الاء عمر، انه ميسي يبلغ 35 عاما وهذا الأمر عاملا هاما في أداء المباريات، لافتة إلى أن البطولة الحالية أخر فرصة أمامه لتحقيق كأس العالم.

