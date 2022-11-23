سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 23-11-2022

استقرت أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 23-11-2022، في البنك الأهلي المصري وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك.

ويقدم موقع صدى البلد سعر العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، خلال مستهل التعاملات.

سعر العملات اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 24.46 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأربعاء

ووصل سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 25.05 جنيه للشراء و25.22 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 28.91 جنيه للشراء و29.17 جنيه للبيع، والدولار الكندي سجل 18.17 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل كرون نرويجي 2.38 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع، وكرونا سويدية 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع، والفرنك السويسري وصل إلى 25.50 جنيه للشراء و25.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الين الياباني 17.19 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع، والدولار الاستراليني سجل في البنك الأهلي المصري 16.14 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع، واليوان الصيني سجّل 3.41 جنيه للشراء و3.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجّل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 76.63 جنيه للشراء و79.55 جنيه للبيع، والريال السعودي سجّل 6.50 جنيه للشراء و6.52 جنيه للبيع.

ووصل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 6.66 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع، والدينار البحريني سجّل 63.20 جنيه للشراء و65 جنيها للبيع، والريال العماني وصل إلى 62.08 جنيه للشراء و63.66 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال القطري

والريال القطري في البنك الأهلي المصري سجّل 6.27 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع، والدينار الأردني سجّل 34.02 جنيه للشراء و34.53 جنيه للبيع.