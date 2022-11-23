مدير مكتبة الإسكندرية يقترح إنشاء منتدى للتعايش والتسامح

قدم الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، مقترحًا بإنشاء "منتدى الإسكندرية للتعايش والتسامح" بمكتبة الإسكندرية ككيان موحد يجمع كل المؤسسات والمنظمات المهتمة بموضوع التعايش، ويقدم جهد بحثي حول تحديات ومشكلات التعايش، ويعقد لقاءات دورية، ويضع خطط وحلول قصيرة وطويلة المدى.

جاء ذلك خلال مؤتمر «التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل»، الذي ينظمه مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 22 وحتى 24 نوفمبر 2022، تحت رعاية الأزهر الشريف وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمؤرخين.

وقال الدكتور أحمد زايد إن هذا المحفل العلمي يطرح قضايا التسامح والتعايش وقبول الآخر، مؤكدًا أن مفهوم التسامح يستدعي معاني كثيرة، فهو العمود الفقري في العمران البشري، وقد أكدت الأديان هذا التوجه، في دعوة للتضامن والتكامل من خلاله. وأضاف أن المعنى الثاني هو مفهوم "الآخرية"، الذي ظهر مع المجتمع الحديث الذي يقوم على المواطنة، ويقوم على فكرة الاعتراف بالآخر والتعايش معه.

وأشار الدكتور أحمد زايد إلى أن التسامح يستدعي أيضًا مكتبة الإسكندرية القديمة ومدينة الإسكندرية، حيث قدما نموذجًا للتعايش الإنساني الخلاق، فالمكتبة فتحت أبوابها لكل فلاسفة وعلماء العالم، بينما فتحت مدينة الإسكندرية ذراعيها لكل من يطأ أرضها.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية إن المؤتمر يأتي ليؤكد على أهمية التعددية والعيش المشترك من خلال مناقشة قضايا مختلفة وطرح مقترحات جديدة ومبتكرة لدعم التسامح ونبذ التطرف. ولفت إلى أن المؤتمر تقدم إليه عدد كبير من البحوث ويحضره عدد كبير من رجال الدين وفلاسفة الأخلاق، وسوف يتم ترجمة توصياته ومقترحاته للغات مختلفة.