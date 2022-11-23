سبب جديد يجعلك تتخلى عن شراء هواتف iPhone 14 الأساسية.. تفاصيل

تعتزم عدد من شركات هواتف الأندرويد الكبرى، إطلاق هواتف ذكية جديدة من الفئة الرائدة بداية العام المقبل 2023، حيث ستطلق شركة سامسونج هواتفها Galaxy S23 كما ستطلق شركة شاومي Xiaomi 13 ، وكذلك عدد من الشركات الأخرى، حيث ستصدر هذه الهواتف مع تقنيات فريدة وترقيات لأول مرة.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الهواتف خاصة هواتف سامسونج Galaxy S23 ستحصل على معالجات شركة كوالكوم الأمريكية من الجيل الثاني Snapdragon 8 Gen 2، والتي ستقدم أداء أكثر كفاءة وفاعلية من الجيل السابق بنسبة 15 % ، كما تتمتع المعالجات بالقدرة على تبريد أفضل عند ارتفاع درجة حرارة الهاتف عند كثرة استخدام الهاتف أو ارتفاع درجة حرارة الجو.

وبحسب تقرير من موقع Tom's Guide فإن هواتف سامسونج الرائدة بإمكاناتها الكبيرة ستكون سببا جديدا للعزوف عن شراء هواتف آيفون iPhone 14 الأساسية من شركة آبل الأمريكية، والتي حرمتها الشركة من معظم التحديثات الكبيرة وقررت إدراجها في طرز Pro المتميزة والأغلى سعرا في المجموعة.

وشكلت هواتف iPhone 14 الأساسية أزمة كبيرة لجمهورهواتف آيفون حيث حصل هاتفا iPhone 14 و iPhone 14 Plus على معالج العام الماضي، A15 Bionic ، وهو نفس معالج هواتف iPhone 13 مما جعل البعض يتجاهل شرائها، ويتجه لهواتف iPhone 14 Pro Max.

وفقا للتقرير فإن المعاييرالأولية الخاصة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 تشير إلى أنه يمكن أن يتفوق على معالج A15 Bionic المشغل لهاتفي iPhone 14 و iPhone 14 Plus، وذلك استنادا على عدد من التجارب التي تم إجرائها.

وعلى الجانب الآخر، يستمر معالج A16 Bionic الموجود في هواتف آيفون iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max في التمتع بميزة الأداء على معالج Snapdragon 8 Gen 2، لذلك في هذه الحالة سيكون على المستخدمين الاختيار ما بين هواتف Galaxy S23 القادمة من سامسونج أوطرز Pro في هواتف iPhone 14 .