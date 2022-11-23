بورصة السيارات.. زيادة 100 ألف جنيه لأسعار فولكس فاجن تي روك 2023

شهدت أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات فولكس فاجن تي روك موديل 2023 زيادة رسمية جديدة على أسعارها الرسمية تصل الى 100 جنيه، وتتوفر السيارة في السوق المصرية بفئتين، وتتميز بتصميمها العصري وتجهيزاتها القوية.

فولكس فاجن تي روك موديل 2022

مواصفات فولكس فاجن تي روك موديل 2023

تستمد السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 152 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

فولكس فاجن تي روك موديل 2022

ويقدر متوسط استهلاك فولكس فاجن تي روك موديل 2023 من الوقود نحو 5.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، تم تزويدها بناقل سرعات أوتوماتيك الأداء من 8 سرعتها ويأتي بنوع DGS، وتصل سرعتها ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 205 كيلومتر/ساعة.

فولكس فاجن تي روك موديل 2022

تأتي السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 بنسبة طول بلغت 4234 مم، و 1573 مم للارتفاع، وبعرض 1992 مم، وقاعدة عجلات بطول 2590 مم، وخزان للوقود سعة 50 لترًا، بالإضافة إلى مساحة تخزين تقدر بـ 445 حتى 1290 لترًا.

فولكس فاجن تي روك موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 799,000 جنيه بدلاً من 690,000 جنيه.

الفئة الثانية R LINE بسعر 899,000 جنيه بدلاً من 795,000 جنيه.