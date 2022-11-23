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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب المغرب يتطلع لبداية ناجحة أمام كرواتيا في كأس العالم

منتخب المغرب
منتخب المغرب

يستعد منتخب المغرب لمواجهة كرواتيا، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة، في كأس العالم قطر 2022. 

ويأمل المنتخب المغربي في بداية ناجحة، لرفع حظوظه في التأهل مبكرا، رغم أنه يتواجد في مجموعة تضم منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ويدخل المنتخب المغربي مشاركته السادسة في تاريخه في كأس العالم في قطر، بطموح تكرار إنجاز الجيل الذهبي لنسخة 1986 على الأقل، تخطي الدور الأول.

ويعول الركراكي على خبرة لاعبين في أعتى وأقوى البطولات الأوروبية، وفي مقدمتهم ياسين بونو أفضل حارس مرمى الموسم الماضي في الليجا وزميله في الفريق الأندلسي إشبيلية يوسف النصيري، وظهيري باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي وبايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي، والقائد رومان سايس (بشكتاش التركي) ونايف أكرد (وست هام) ولاعب وسط فيورنتينا سفيان أمرابط وجناح أنجيه الفرنسي سفيان بوفال.

إلى جانب العائد من الاعتزال الدولي حكيم زياش (تشيلسي) ومن الاستبعاد مهاجم اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمدالله.

ولن تكون المهمة سهلة على الأسود أمام منتخب بحجم كرواتيا وصل إلى نهائي كأس العالم في نسخة روسيا عام 2018، ويضم كوكبة من النجوم على رأسها لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

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