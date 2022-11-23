مقتل مستشار من الحرس الثوري الإيراني بعبوة ناسفة في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، مقتل أحد مستشاريه جراء انفجار بعبوة ناسفة في دمشق، محملا إسرائيل مسئولية مقتله.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان "نعلن نبأ استشهاد أحد مستشاري سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية العقيد داود جعفري في سوريا بانفجار عبوة ناسفة على يد عملاء الكيان الصهيوني قرب دمشق".

وأكد البيان أن "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد".

وقد دعا قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور في وقت سابق، سكان إقليم كردستان العراق إلى عدم التواجد في نطاق تمركز ما وصفها بالجماعات الانفصالية.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، قال العميد باكبور، إنه تتم "مواصلة استهداف مقار ومراكز الجماعات الإرهابية المسلحة شمالي العراق، حتى إنهاء التهديد الذي تشكله هذه الجماعات ضد بلادنا ونزع سلاحها بشكل كامل".