ضمن حياة كريمة.. قوى عاملة البحيرة تقيم المتدربات على مهنة التفصيل والحياكة 

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة الدورة التدريبية التى تم تنفيذها بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية شليمة بإيتاى البارود، وتم عمل التقييم النهائى لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأكد عثمان عبد الرسول، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، أن وحدة التدريب المتنقلة تقدم دورات مجانية للمتدربين تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022 -2023.

وقال مدير المديرية، إنه على الراغبين في الحصول على فرص التدريب المهنى المتوفرة، التقدم بالوحدة أو مديرية القوى العاملة بالبحيرة إدارة التدريب المهنى، للحصول على برامج التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير بعد الانتهاء من التدريب.

حضر التقييم محمد عاشور، مدير مركز التدريب، وأمانى شلش، وهناء السنباطى، من العاملين بالمديرية.

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