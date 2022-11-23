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رئيس التحرير
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برلمان

صحة النواب تتفقد مستشفى طوارئ أبو خليفه ومركز طب أسرة الكيلو 2

وفد لجنة الشئون
وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

تفقد الوفد البرلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المتواجد في محافظة الاسماعيلية مركز طب اسرة الحجاز الكيلو ٢ لتقييم ومتابعه اداء منظومه التامين الصحي الشامل في اطار جوله اللجنه بالمحافظة .

واستقبل الدكتور محمد علاء الدين مدير مركز طب اسره الحجاز بالكيلو ٢ بالاسماعيلية وقام بشرح تفصيلي للخدمات المقدمه للمواطنين من خدمات المعمل وعيادة الاسنان والتطعيمات وطب اسرة وتنظيم اسره ومتابعه حمل وكذلك صيدليه . 
وقام النواب بفحص النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعه الخدمات المقدمه للمواطنين تحت مظله التامين الصحي الشامل والصيدليه وكافه الخدمات المقدمه للمواطنين واستمع وفد لجنه الصحه لشكواي المواطنين المترددين علي مركز طب اسره فايد للوقوف علي مدي تقديم الخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين في منظومه التامين الصحي الشامل في اطار جوله اللحنه للمحافظة لمتابعه وتقيم المنظومة .  

كما تفقد وفد لجنه الصحة بمجلس النواب مستشفي الطواريء والجراحات الدقيقة بابو خليفه بالاسماعيلية وكان في استقبال الوفد البرلماني الدكتور محمد جبريل مدير المستشفي والذي اصطحب الوفد في جوله لكل اقسام المستشفي التي تشمل اقسام الطواريء والعيادات الخارجية والاقسام الداخليه من قسم الجراحات والاستقبال .

وقام الطاقم الطبي بمستشفي الطواريء بأبو خليفه بعمل تجربه code blue وهي تجربه لتوقف عضله القلب للمريض وقام الطاقم الطبي باجراء التجربه امام وفد لجنه الصحة بمجلس النواب الذي يقوم بزيارة لمحافظة الاسماعيلية لمتابعه وتقيم منظومه التامين الصحي الشامل .

يذكر ان وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، وتستمر الزيارة لمدة يومين لمتابعه وتقييم تطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

ويقوم الوفد البرلماني بزياره المستشفيات والمراكز الطبيه علي مستوي المحافظة علي مدار يومين يتفقد خلالها الوفد مستشفى فايد و مرکز طبی فاید  وحدة الحجاز الكيلو ٢ وحدة الكيلو 11 الفردان و مستشفى ابو خليفة ومستشفى القنطرة غرب ومركز طبي القنطرة غرب ومستشفى ابوصویر ومركز طبي السبع بنات. 
كما يلتقي الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية غدا الخميس محافظ الاسماعيليه اللواء شريف فهمي بشارة ويستمر الوفد البرلماني في تفقد مستشفى المجمع الطبى و وحده ابوعطوة وحدة الضباعية وحدة ابوبلح و وحدة عين غصين و وحدة نفيشة.

ويضم الوفد البرلماني امين سر اللجنه النائب كريم  بدر حلمی والنائبة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنية رجب والنائبة جميانة لويس  والنائبة سارة النحاس والنائب مكرم رضوان والنائبة مرفت عبد العظيم  والنائب احمد الطحاوي والنائبة ايرين سعيد وانضم نواب محافظة الاسماعيليه ‎النائب سامي سليم  و النائب احمد بدران البعلي  و النائب أحمد دندش والنائب محمد طلبه للوفد في جولاتهم التفقدية

العيادات الخارجية مجلس النواب الداخلية الخارجية محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية

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