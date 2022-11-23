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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

معرض صور لـ"تان تان" بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة العيد القومي لبلجيكا

صدى البلد

في إطار الفعاليات التي يستضيفها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، نظم المتحف بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، معرضًا لمجموعة من الصور من مجلة "تان تان" الكرتونية المصورة والتي تم إصدارها في النصف الثاني من القرن العشرين لتروي مغامرات الصحفي "تان تان" الذي يبحث عن حل القضايا الصعبة بمساعدة أصدقائه وكلبه، وقد اكتسبت هذه المجلة شهرة عالمية واسعة.

وقد جاء تنظيم هذا المعرض بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني لدولة بلجيكا، وضم مجموعة من الصور التي نشرت بالأعداد القديمة للمجلة وخاصة تلك التى تحكى عن مغامرات بطل المجلة الصحفي ( تان تان ) مع الآثار والمومياوات.


وافتتح المعرض كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والسفير فرانسوا كورنيه السفير البلجيكي بالقاهرة، حيث ألقى الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدا على التقارب الثقافى بين مصر وبلجيكا، موجهًا التهنئة للشعب البلجيكي بعيدهم الوطنى.

فيما وجه السفير البلجيكي الشكر لإستضافة المتحف لهذا المعرض وتسخير كافة الإمكانات للمساهمة فى إخراجه فى أفضل صورة.

وأوضح د. أحمد غنيم أنها المرة الأولى التى تحتفل فيها سفارة دولة بعيدها الوطنى بمقر المتحف، الأمر الذي يؤكد حرص المتحف على توثيق العلاقات مع الدول الصديقة لمصر من الأنشطة التراثية والثقافية ذات الصلة، ويعمل في الوقت ذاته على  تقوية الروابط الثقافية والتراثية بين شعوب العالم كأحد الأدوار الهامة للمتاحف بإعتبارها مؤسسات ثقافية ومجتمعية.

وأضاف الدكتور غنيم بأن تنظيم مثل هذه الأنشطة الثقافية والفعاليات تأتى فى إطار حرص المتحف على استمرارية التعاون مع سفارات الدول بإعتباره صرحا ثقافيا يعمل على تقوية الروابط بين شعوب العالم وتحقيق التبادل الثقافي بينهم.

يذكر أن مجلة ( تان تان ) هى مجلة كاريكاتورية يحكى مجلدها الرابع مغامرات الصحفى البلجيكى تان تان وكلبه "ميلو" اللذان يسافران معا إلى مصر للبحث عن اكتشاف مقبرة الفرعون.

هذا ومن المقرر أن يستمر المعرض بالمتحف لمدة شهر بالتعاون مع  مؤسسة Tintinimaginatio ومؤسسة IFFDA كمنظمين للمعرض.

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