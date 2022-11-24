أخبار التعليم|اليوم.. جامعة عين شمس تطلق احتفالية حاضنات الفائقين لتكريم الطلاب المتفوقين..قمر جديد.. اليوم فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة الظواهر الفلكية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آداب حلوان تعلن بدء حجز الدورات التدريبية باللغة الألمانية

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن دورة تدريسية باللغة الألمانية ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني .

احتفالية مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع بجامعة عين شمس

تنظم وحدة التضامن الإجتماعى إحتفالية مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، اليوم الخميس الموافق 24/11/2022.

تربية نوعية القاهرة تنظم مسابقة الطالب المثالي 8 ديسمبر

أعلنت رعاية شباب كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، عن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين علي مستوي الكلية وذلك يوم الخميس الموافق 12/8 الساعة 11 صباحا بمقر الكلية.

وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون مع عميد الكلية الملكية بإدنبرة.. اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إقامة فعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين عميد الكلية الملكية بادنبرة ورؤساء عدد من الجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المركز الثقافي البريطاني.

اليوم.. جامعة عين شمس تطلق احتفالية حاضنات الفائقين لتكريم الطلاب المتفوقين

تنظم وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة عين شمس إحتفالية حاضنات الفائقين لتكريم الطلاب المتفوقين دراسياً ، على مستوى الكليات المختلفة ( الطب – الزراعة – الصيدلة – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات – التربية – الآداب – الألسن – الحقوق) ، وذلك يوم الخميس الموافق 24 /11/ 2022 ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة .

قمر جديد.. اليوم فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة الظواهر الفلكية

تشهد سماء مصر، الليلة، ظاهرة فلكية جديدة حين يصل القمر لمرحلة المحاق، ويختفي القمر طوال الليلة ولا يظهر فى السماء، وسيكون القمر الجديد (محاق جمادى الأول) فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.