أخبار الفن| اعتزال عبلة كامل وظهور بناتها مع أزواجهن الأجانب.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

اعتزال عبلة كامل وظهور بناتها مع أزواجهن الأجانب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أحيت الفنانة ميريام فارس، حفل غنائي ساهر لها على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، وذلك ضمن سلسلة موسم الحفلات هناك.

وارتدت ميريام فارس، فستان أسود قصير، وقدمت للجمهور باقة متنوعة من أغانيها باللهجات العربية المختلفة.

ودع الفنان آسر ياسين ، مساعده الذى توفى منذ 3 اسابيع ، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

بنات الفنانة عبلة كامل، أصبحا حديثا مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال، عنهما في حلقته ببرنامج الستات، للإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، عبر قناة النهار الفضائية.

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل انجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي.

أثارت الفنانة عبلة كامل حالة كبيرة من الجدل، بعدما أكد طليقها الفنان أحمد كمال، أخبار اعتزالها الفن، والتي ترددت خلال السنوات القليلة الماضية، دون تأكيد رسمي.

ذكرى شعبان حسين.. يوافق اليوم الخميس 24 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل شعبان حسين، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1940، ورحل عن عالمنا في 22 مايو عام 2013 ، عن عمر يناهز الـ 73 سنة.

الفنانة ميريام فارس أثارت حالة كبيرة من الجدل، على هامش حفلها الغنائي ليلة أمس الأربعاء 23 نوفمبر، على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، وذلك ضمن سلسلة موسم الحفلات هناك.

عيد ميلاد ميرفت أمين.. يوافق اليوم الخميس 24 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة ميرفت أمين، التي تحتفل بعامها الـ 75، إذ ولدت بمثله عام 1946.