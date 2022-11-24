لمتابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل.. محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد «صحة النواب»

استقبل محافظ الاسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة بديوان عام المحافظة وفد لجنة الصحه بمجلس النواب برئاسة النائب اشرف حاتم ضمن زيارة الوفد البرلماني للمحافظة لمتابعه وتقيم أداء منظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة .

ورحب اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بوفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والذي يقوم بزيارة ميدانية للمحافظة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة.

وفي بداية اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، أن الجهات الصحية تبذل جهودا كبيرا في خدمة منظومة الصحة في الإسماعيلية، معقبا: مديرية الصحة بالإسماعيلية تبذل كل الجهد لتحقيق خدمة طبية بأعلى مستوى.

وأضاف محافظ الإسماعيلية: مستشفى الجامعة يسعى للاستفادة من الخبرات العظيمة الموجودة لدى الكادر الجامعي، وكذلك مستشفى الأورام.

يذكر ان وفدا برلمانيا من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يقوم بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، وتستمر الزيارة لمدة يومين لمتابعة وتقييم تطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل بالمحافظة يقوم خلالها الوفد البرلماني بزياره المستشفيات والمراكز الطبيه علي مستوي المحافظة علي مدار يومين تفقد خلالها الوفد مستشفى فايد و مرکز طبی فاید وحدة الحجاز الكيلو ٢ وحدة الكيلو 11 الفردان و مستشفى ابو خليفة ومستشفى القنطرة غرب ومركز طبي القنطرة غرب ومستشفى ابوصویر ومركز طبي السبع بنات.

ويستكمل الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية اليوم الخميس في تفقد مستشفى المجمع الطبى و وحده ابوعطوة وحدة الضباعية وحدة ابوبلح و وحدة عين غصين و وحدة نفيشة.

ويضم الوفد البرلماني النائب محمد الوحش و امين سر اللجنه النائب كريم بدر حلمی والنائبة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنية رجب والنائبة جميانة لويس والنائبة سارة النحاس والنائب مكرم رضوان والنائبة مرفت عبد العظيم والنائب احمد الطحاوي والنائبة ايرين سعيد وانضم نواب محافظة الاسماعيليه ‎النائب سامي سليم و النائب احمد بدران البعلي و النائب أحمد دندش والنائب محمد طلبه للوفد في جولاتهم التفقدية .