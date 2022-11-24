عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة تنتهي من أعمال إحلال وتجديد عدة محطات

مياه القناة : الانتهاء
مياه القناة : الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد محطات العمدة صا

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عن الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة العمدة صالح بقرية الضبعية والتي تضم محطة رقم 1 و2 وتعمل بطاقة تصميمية 60 لتر ث، كما تم الانتهاء من اعمل الإحلال والتجديد لمحطة مياه عين غصين 1 والتي تعمل بطاقة تصميمية 30 لتر ث، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي واستدامة في العمل ولاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأكد رئيس شركة مياه القناة انه تم الانتهاء أيضا من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة عين غصين رقم 1 بطاقة تصميمية 30 لترث، وهي حاليا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكداً انه يتابع أعمال الإحلال والتجديد التي مازالت مستمرة في محطة عين غصين الكبري والتي تعمل بطاقة تصميمية 100 لتر ث، كما جاري العمل في أعمال الإحلال والتجديد في محطتي مياه الضبعية 1 و2 بطاقة تصميمية 60 لترث، وجاري الانتهاء منهما قريباً.

وأضاف رئيس مياه القناة، انه الانتهاء من أعمال إصلاح عدد 2 طلمبة عكرة لمحطة مياه مدينة المستقبل، وذلك بواسطة رجال المحطة والورشة المركزية، كما تم الانتهاء من إصلاح وصيانة عدد 2 روتور تهوية بمحطة معالجة صرف صحي القنطرة غرب، وذلك لضمان خروج مياه معالجة مطابقة للمواصفات، وتم الانتهاء ايضا من إصلاح وصيانة وإنارة محطة مياه القنطرة غرب، وتم الانتهاء من إصلاح وصيانة خط الطرد الرئيسي بمحطة رفع صرف صحي البدري بمنطقة أبوخليفة، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ماضي.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من جميع أعمال غسيل وتطهير وتعقيم عدد 7 مروقات بالمرحلة 600 لتر ث، والمرحلة 800 لتر ث، بمحطة مياه فايد الكبري والتي تعمل بطاقة تصميمية 12000 ألف متر مكعب يوم، ويتم تنقية مراحل المياه من الطمي والرواسب، من بئر التوزيع ثم المروقات، وتخدم المحطة مناطق كوبري السيل، وأبوسلطان، وطريق القنال، وكسفريت، وفنارة العمدة، وفنارة قمة فايد، وقرية سرابيوم، والسعدية، تحت أشراف مباشر من سعيد أبو الحاج منطقة فايد.

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة Aegean odyssey

محافظ بورسعيد : جامعة السلام التكنولوجية الجديدة تكلفتها 645.7 مليون جنيه

وأوضح رئيس شركة مياه القناة  انه تم الانتهاء من إصلاح عدة كسور مفاجئة في شبكات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، خلال 24 ساعة الماضية وتم الانتهاء من أصلاحها في مدة زمنية وجيزة ووقت قياسي، منها أصلاح خط مياه قطر 600 م، وخط مياه 300 مم بمركز مدينة التل الكبير، خط مياه 300 مم بالمنطقة الحرة، وإصلاح خط مياه 8 قطر 8 بوصة بغرفة محبس السبع عمارات بالقنطرة شرق، واصلاح خط قطر 4 بوصة بقرية التقدم، وخط قطر 4 بوصة بشارع المدارس بالقنطرة شرق.

القناة أخبار محافظات القناة أخبار مدن القناة صرف صحي مياة الشرب مدينة المستقبل مياه القناة عبد الحميد عصمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

تخطي الـ1360 جنيها.. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

في كأس العالم 2022.. حكم أفريقي يسمح بتواجد 12 لاعباً في الملعب

ترشيحاتنا

كأس العالم.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الكاميرون وسويسرا

رمز الصحراء الغربية.. الفروسية بمطروح شاهدة على هزيمة الإنجليز

امتحانات الثانوية العامة 2023.. خطوات ورابط التسجيل للمعلمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين

الحرمان والطرد من كأس العالم.. عقوبات صارمة بانتظار الدنمارك حال الانسحاب|تفاصيل

الفرنسي «سيموندي»: غياب محمد صلاح أضر بالمونديال.. ولماذا ينتقد الغرب قطر بعد فوات الأوان؟ (حوار)

خسائر فادحة.. خبير لوائح يكشف عقوبة الانسحاب من كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 200 شاب وفتاة

بـ إطلالة جديدة.. آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

متفقدش الأمل.. 5 خطوات خارقة لتسريع حرق الدهون في الجسم بأقل مجهود

فتنت الجماهير بجمالها.. من هي مشجعة "ديزني" في مونديال قطر 2022؟

فيديو

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم.. وأهم تصريحات لاعبي البرازيل

3 ظواهر جوية اليوم.. تحذيرات من «الأرصاد» بسقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة|تغطية خاصة

رغم الانتقادات.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ