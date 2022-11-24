بالأسود القصير .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها، فيديو جديدا في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة مرتدية فستان اسود قصير ومعتمدة مكياج جذاب، مما حازت على إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.