سانج يونج تطرح تيفولي 2023 بزيادة 10 آلاف جنيه .. تفاصيل

طرحت شركة سانج يونج الكورية نسختها تيفولي موديل 2023 داخل السوق المصري، مع زيادة سعرية قدرها 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 مع ابرز مواصفاتها

سانج يونج تيفولي موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023

الفئة الاولى COMFORT موديل 2023 بقيمة قدرها 590 الف جنيه بدلاً من 580 الف جنيه.

الفئة الثانية STYLE موديل 2023 بقيمة قدرها 665 ألف جنيه بدلاً من 655 ألف جنيه.

سانج يونج تيفولي موديل 2023

تجهيزات السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023

تعمل السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 128 حصانا، و 160 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات من 6 نقلات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

سانج يونج تيفولي موديل 2023

وتضم السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 العديد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، ومكابح ABS و EBD، وحساسات ركن، مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي.

سانج يونج تيفولي موديل 2023

وتأتي السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، مع مساحة تخزين خلفية سعة 427 لتر، ونسبة طول كلي بلغت 4225 مم، و 1810 مم للعرض، و 1621 مم للارتفاع، بالاضافة إلى خزان وقود سعة 47 لتر.