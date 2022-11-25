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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر يكشف عن توقعاته للمنتخبات الصاعدة لدور الـ16 بكأس العالم

صدى البلد

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تصريحات صامويل إيتو بشأن صعود الكاميرون والمغرب لنهائي المونديال "مجرد حلم".

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الكاميرون أمام سويسرا قدمت مستوى أفضل مما قدمته في بطولة افريقيا، ومع كثرة المشاركات في البطولات الكبرى اللاعبين يكتسبون خبرات كبيرة".

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وأضاف: "محلل الأداء أصبح في بعض المتخبات أهم من المدرب، المحللين أصبح لهم دور كبير الآن في المنتخبات ووضح ذلك خلال مواجهات كأس العالم، المحلل يقدم للمدرب كافة النصائح، بشأن عمل تغييرات معينة داخل الملعب".

وواصل: "كل المنتخبات جهزت نفسها بشكل جيد للمونديال، وظهرت بلجيكا بشكل مختلف عن مواجهة مصر الودية".

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وأكمل فاروق جعفر: "سعيد جدا بتنظيم قطر لكأس العالم، وقطر أصبحت واجهة مشرفة للدول العربية".

وحول توقعاته للصاعدين للدور الـ16، قال: "هولندا والاكوادور الأقرب من المجموعة الأولى، أمريكا وانجلترا من المجموعة الثانية، الارجنتين والسعودية من المجموعة الثالثة".

وتابع:" سيصعد أيضا فرنسا والدنمارك من الرابعة، اسبانيا واليابان من المجموعة الخامسة، بلجيكا وكندا من المجموعة السادسة، سويسرا والبرازيل من المجموعة السابعة، ومن المجموعة الأخيرة البرتغال وأوروجواي".

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