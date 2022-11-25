صحف الكويت .. تحقيق أممي في قمع مظاهرات إيران وبوتين يحذر من تداعيات خطيرة بشأن سعر النفط الروسي

الرئاسة المصرية: قناة السويس الجديدة ضاعفت الإيرادات السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار

رئيس الإمارات يبحث مع وزير الدفاع الفرنسي في أبو ظبي ملفات "عسكرية ودفاعية"

العراق يؤكد دعمه لاتفاقيات "أوبك+"

المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى

بعد طلب روسي بالتراجع عن العملية البرية في سوريا.. تركيا: غاراتنا متواصلة

بوتين يحذر من "تداعيات خطيرة".. وبايدن: تحديد سعر النفط الروسي "في طور التنفيذ"

إضرابات واسعة وتحقيق أممي في قمع الاحتجاجات



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئاسة المصرية أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار سنويا، وكذلك عدد السفن العابرة لنحو 70 سفينة يوميا، وهو ما ساهم في جهود دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الأجنبية.

كما ساهمت قناة السويس الجديدة في خفض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالي 53 مليون طن نظرا لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليص زمن رحلة عبور السفن، وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناة خضراء بحلول عام 2030.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث خلال لقائه في أبوظبي، وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، ملفات عسكرية ودفاعية وبحث معه مستوى تطور التعاون والتنسيق المشترك في الشؤون العسكرية والدفاعية، والتي تسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين البلدين.

وقالت "الراي" إن وزارة النفط العراقية، أعلنت أن وزير النفط حيان عبدالغني أكد دعم بلاده لقرارات واتفاقات "أوبك" و"أوبك+"، لأنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية.

وذكرت "الوطن" أن تركيا أعلنت أنها ستواصل الرد على الهجمات التي تنطلق من شمال سوريا، لافتة إلى أنها تختار الأهداف "بحرص"، فيما حذّرت موسكو من أن إطلاق أنقرة "عملية برية" في سوريا سيزيد من التوتر في المنطقة.

دوليًا، أشارت "الجريدة" إلى أن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أعلن أن برلمان بلاده سيصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي العام المقبل، علما بأن ملف انضمام البلدين لا يزال معلقا بانتظار مصادقة بودابست وأنقرة.

وقال أوربان على هامش قمة لمجموعة فيشيغراد في سلوفاكيا: "كما سبق أن أبلغنا السويد وفنلندا، تدعم المجر انضمام هذين البلدين إلى حلف شمال الأطلسي. سيكون الأمر مدرجا ضمن جدول أعمال أول دورة (للبرلمان) العام المقبل".

وأفادت "القبس" بأن مسؤولين من أوكرانيا وروسيا أعلنوا أن الدولتين نفذتا أحدث عملية لتبادل الأسرى في الحرب بتسليم كل جانب 50 أسيرا للطرف الآخر، وذلك في أعقاب اجتماع لممثلي الطرفين في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.

وقالت "الأباء" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي "في طور التنفيذ"، فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "تداعيات خطيرة" في حال حدوث ذلك.

وأفادت "الجريدة" بأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد تصاعدت، إذ شملت إضرابات في مدن متفرقة، فيما أجازت الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي في قمع للاحتجاجات، مشيرةً إلى أن هناك استجابة واسعة لدعوات الإضراب العام في عشرات المدن الإيرانية، وأن الدعوات وجدت استجابة كبيرة في محافظات أصفهان وكرمنشاه وأذربيجان الغربية، إضافة لعدد من مدن إقليم كردستان بإيران.