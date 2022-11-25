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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق السلام للسيارات والمشاة

أعمال تطوير نفق السلام
أعمال تطوير نفق السلام بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال تطوير نفق السلام للسيارات والمشاة بمدينة أسيوط في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الأنفاق والشوارع وتجميل الميادين بمختلف المراكز والأحياء للحفاظ على الوجه الحضاري والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبوي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.  

 


وأكد محافظ أسيوط أن نفق السلام واجهة أساسية للمحافظة أمام زائريها حيث يعد امتدادًا للمدخل الشمالي للمدينة ويخدم يوميًا المئات من المواطنين ويربط بين حي شرق وحي غرب فكان لزامًا علينا إجراء أعمال تطوير للنفق لإضفاء مظهر جمالي عليه بما يتناسب مع المظهر الحضاري للمدينة والطابع الذي يميزها بالتزامن مع أعمال البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات لافتًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات للتطوير بشكل حضاري للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والعمل على إحداث نقلة نوعية وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

 

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من جانبه أوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط أن الحي يقوم حاليًا باستكمال عملية التطوير والتجديد الشاملة لنفق السلام للمشاة والسيارات والتي تتضمن تجديد ورفع كفاءة كاملة لاتجاهي النفق من تركيب سيراميك  جديد بالحوائط والجدران وممرات المشاة وأعمال الدهان لأعمدة وأسقف النفق الداخلية والرصف وتغيير البلاط وإحلال وتجديد وصلات الكهرباء وأعمال الإنارة والإضاءة الحديثة مع تجديد كامل لشبكات الصرف المارة بالنفق بإشراف الإدارة الهندسية بحي غرب  والتي اختبرت تراكم  المياه تحسبًا لسقوط أمطار  لمنع تسرب والتراكم نهائيًا داخل النفق بالإضافة إلى تأسيس شبكة تصريف حديثة من خلال تركيب شبكات للبالوعات مؤكدًا علي استمرار  عمليات التطوير الشاملة للشوارع والانفاق تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط.

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