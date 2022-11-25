عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

8 حالات لايجوز التصالح معها فى مخالفات البناء.. تعرف عليها

مخالفات البناء
مخالفات البناء

يسعي الكثير من المواطنين إلى توفيق أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء وفقا لما نص عليه القانون حيث الإجراءات تتطلب مجموعة من الخطوات والتى يجب على المواطن الالمام بها.

شروط التصالح بمخالفات البناء

وللراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء معرفة الشروط الاساسية التى بموجبها يتم النظر فى الطلب المقدم خاصة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لمواجهة مخالفات البناء وتنظيمها وإعادة وتطوير كل من المرافق والخدمات، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية.

txt

مصطفى بكري : القانون الجديد أقر التصالح على التعديات البنيانية الصعب إزالتها

txt

اسكان الشيوخ توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

- تبدء أولي شروط التصالح فى مخالفات البناء تقديم طلب 
- ثم تأتي الخطوة الثانية وهي دفع رسوم فحص الطلب

- يجب سداد مقابل التصالح فى حال قبول الطلب

- دفع مقدم طلب التصالح والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

- فى حال قبول التصالح  يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

-  وتتيح الحكومة إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار 3 سنوات، على أن يتم دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

- بعد قيام المتصالح بدفع قيمة التصالح يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

حالات لا يجوز التصالح عليها

وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء عدد من الحالات التى لايجوز التصالح فيها والتى تتضمن مايلي :-

-   الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق.

- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

-   تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

- حظر القانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

-  تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية.

-  البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

txt

الشيوخ يناقش تقرير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء

txt

السجينى: صدور قانون مخالفات البناء خلال أسابيع.. فيديو

مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

ويخضع قانون التصالح فى مخالفات البناء إلى العديد من التعديلات التى تتناسب مع الأوضاع الحالية والتى كان آخرها مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى البرلمان 
تناول حالتين لا يمكن التصالح عليهما، حيث حظرهما القانون المقدم من الحكومة، ويتلخصان فيما يلي:

-  حظر مشروع القانون التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

-  كما يحظر مشروع القانون البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

مخالفات البناء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء التصالح علي مخالفات البناء إزالة مخالفات البناء لتصالح في مخالفات البناء شروط التصالح بمخالفات البناء حالات لا يجوز التصالح عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

الحق بيع واكسب.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة حول أزمة غرامة كهربا للزمالك.. تفاصيل

وكيل الشهراني يعلن تفاصيل حالته الصحية ومدة غيابه عن الملاعب

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 24-11-2022

التصالح في المقابر .. قرار جديد بـ مجلس النواب بشأن مخالفات البناء

ترشيحاتنا

الصحة: 1.5 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

سلة الأهلي عقدة الاتحاد السكندري بخمس ألقاب في 13 شهرا

انفوجراف.. تمويل 578 مشرعا صغيرا باستثمارات 9,5 مليون جنيه في 17 محافظة

استثمر في المستقبل.. وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بالسعودية

الصين تبدأ حجرًا صحيًا في مدينة تضم أكبر مصنع بالعالم لإنتاج آيفون

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. صلاة الجمعة داخل الملعب| شاهد

بالجلد الأسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

فيديو

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ