تعرف على سبب غياب لاعب وسط الأبيض عن مباراة الزمالك والمصري غدًا

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن سر غياب المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الأبيض عن قائمة لقاء المصري البورسعيدي المقرر له غدا السبت باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي.



وأوضح المصدر أن اللاعب تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مران الأمس مما تسبب في غيابه عن لقاء الغد، ويخضع الوردي لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف