عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على سبب غياب لاعب وسط الأبيض عن مباراة الزمالك والمصري غدًا

صدى البلد

كشف  مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن سر غياب المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الأبيض عن قائمة لقاء المصري البورسعيدي المقرر له غدا السبت باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي.


وأوضح المصدر أن اللاعب تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مران الأمس مما تسبب في غيابه عن لقاء الغد، ويخضع الوردي لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو"  - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف

FB_IMG_1662284161645
FB_IMG_1662284161645

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

كأس العالم 2022.. سيناريو وحيد ينقذ منتخب قطر من الإقصاء رغم الهزيمتين

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

أسماء مدوية.. استبعاد 10 لاعبين من قائمة الزمالك أمام المصري

ترشيحاتنا

رئيس المركز الأوكراني للحوار : على العقلاء التدخل لحل الأزمة بين كييف وموسكو

مصطفى بكري: النواب استلم النسخة النهائية من قانون التصالح في مخالفات البناء

السياحة والآثار تطلق حملة لترويج التسهيلات المقدمة لجذب مشجعي كأس العالم

مجلس النواب: البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر.. فيديو

حزمة مغالطات| بيان مجلس النواب عن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

محمود فايز يحذر منتخب السعودية قبل مواجهة بولندا بكأس العالم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكسري الروتين .. طريقة عمل التورتة المالحة

قميص شيفون.. ظهور صادم لـ ويجز على إنستجرام.. شاهد

رقم خرافي.. سعر إطلالة مي عمر في دبي.. شاهد

10 صور تكشف عن إطلالات نورهان قنديل بعد خلع الحجاب| شاهد

فيديو

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

ادعوا لها بالشفاء.. تفاصيل حالة أنغام الصحية

أهانت ربات البيوت.. هجوم على صاحبة تريند مش طموحي أستنى الفرخة تفك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ