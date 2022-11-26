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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الميدتيرم والامتحانات الطلابية" على طاولة الأعلى للجامعات باجتماعه اليوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت ، حيث يحضر الاجتماع رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة، بالاضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

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ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي، من بينها سير أعمال انتظام امتحانات الميدتيرم، والاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية، والاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي تجرى في موعدها .

 

وكان قد اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ووفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى والبحث العلمى سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات فى يوم ٢٤ من شهر نوفمبر الجارى، وإعلان الكشوف المبدئية يوم ٢٧ نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم ٢٨ نوفمبر، وفحص الطعون يوم ٢٩ نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٣٠ نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

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