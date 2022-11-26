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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين يروجان عقاقير طبية ومنشطات مهربة جمركيا على فيسبوك

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج للعقاقير الطبية والمهربة جمركياً والمنشطات المحظور تداولها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج للعقاقير الطبية والمهربة جمركياً والمنشطات المحظور تداولها.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بالترويج لعقاقير طبية مهربة جمركياً ومنشطات محظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (شخصان) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة شبرا .

وأقرا بقيامهما بالإتجار بالأدوية المنشطة والمهربة جمركياً بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، وضُبط بحوزتهما (12856 قرص – 235 عبوة دهان مختلفة – 3 هواتف محمول – مبلغ مالى ) .

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو المشار إليه ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط متجرى وحائزى العقاقير المخدرة والمنشطات المهربة جمركياً.

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