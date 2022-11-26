بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار الدواجن والبيض| التفاصيل الكاملة

ما أن اشتعلت الأسواق المصرية بعد ازمة ارتفاع أسعار الدواجن، وإعدام الكتاكيت بسبب عدم توافر الأعلاف لإطعامها، حتى تدخلت الحكومة المصرية في محاولات سريعة لحل الأزمة، وبالفعل بدأت الأزمة في التلاشي شيئًا فـ شيئًا.

أسعار الدواجن في الأسواق، محل اهتمام الجميع، إذ تعتبر إحدى الأساسيات التي يعتمد عليها المواطن المصري في غذاءه باختلاف الطرق، وبعد ان تصاعد أزمة الدواجن، بدأت أسعارها في الاستقرار من جديد، فما أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم؟

أسعار الدواجن في انخفاض

كانت شعبة التسمين باتحاد منتجي الدواجن قد أعدت خطة جديدة لخفض تكلفة الإنتاج الداجني وضبط الأسعار خلال موسم الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال استهداف خفض نفقات التدفئة وتقليل نسبة النافق في مزارع الدواجن ما يقلل من وقف نزيف الخسائر التي يتكبدها المربيين، ذلك وفقًا لـ أبو الفتوح مبروك، رئيس شعبة التسمين.

وتبنت شعبة التسمين مشروعًا جديدًا لإعادة تدوير مخلفات الدواجن واستخدامها في عملية التدفئة خلال فترة الاشتاء، ما يساعد على تخفيض النفقات للمربين بقيمة 50 ألف جنيه لكل 10 آلاف كتكوت في الدورة الإنتاجية الواحدة، فضلاً عن تشديد رئيس شعبة التسمين على ضرورة تدريب ومساندة صغار المربيين لتطوير مزارعهم، وإدخال الأساليب المتطورة والآمنة في مجالات التسمين والإنتاج والتسويق، ما يساهم في تقليل نسبة النافق من 10% إلى 4%.

أسعار الدواجن اليوم

بدأت أزمة الدواجن في التلاشي تدريجيًا، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلا أن أسعار الدواجن شهدت استقرار خلال الفترة الماضية، حيث بلغت أسعارها:

سعر الدواجن البيضاء في المزرعة بلغ سعره 38 جنيه في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر ما 42 و 43 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» بلغ سعرها 48 جنيه في المزارع ويصل للمستهلك بسعر 52 جنيه للكيلو.

يبلغ سعر الكيلو من الفراخ البلدي في الأسواق 60 جنيهًا.

استقرت أسعار الدواجن الرومي ما بين 57 و 60 جنيه للكيلو.

تتراوح أسعار الدواجن الأمهات البيضاء ما بين 33 و 35 جنيهُا للكيلو

وصلت أسعار الأرانب إلى 82 جنيه للكيلو

تراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 40 و 43 جنيه

سعر الاحنحة 25 جنيه للكيلو

سعر كيلو البانية يتراوح ما بين 85 و 90 جنيه للكيلو

طبق الكبد والقوانص يسجل سعر 30 جنيه

الشيش طاووق استقر سعره عند 89 جنيه

سعر كرتونه البيض في الأسواق