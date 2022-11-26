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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشد إيران: هزمنا أمريكا فى العراق وسوريا ولبنان

خامنئي
خامنئي

أكد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، أن سياسة بلاده نجحت في ثلاث دول بينها العراق مما أدى إلى هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الدول.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال خامنئي في كلمة له خلال استقباله اليوم جمعا من قوات التعبئة، إن "الأمريكيين وقبل شن العدوان على ايران قرروا شل دول الجوار باعتبارها العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "الأمريكيين أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة عام 2006 وقالوا یجب علینا أن نطیح بست دول اي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة ایران".

وتابع المرشد الإيراني بالقول إن "الجمهورية الإسلامية لم تدخل شمال إفريقيا ، لكن ، سياسة إيران نجحت في هذه البلدان الثلاثة ، العراق وسوريا ولبنان ، مما أدى إلى هزيمة أمريكا في هذه الدول".

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