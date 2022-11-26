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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي الشرقية يتبرعون بـ 860 كيس دم خلال 8 ساعات

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة بنوك الدم بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع بنوك الدم ببلبيس ومنيا القمح وفاقوس، نظمت حملات للتبرع بالدم بقرى كفر ابراهيم ببلبيس، والدايدمون بفاقوس، وأبو طوالة بمنيا القمح، وذلك أمس الجمعة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الثلاث حملات أسفرت عن تجميع ٨٦٠ كيس دم لصالح بنوك الدم ببلبيس وفاقوس ومنيا القمح تم تحصيلها في فترة لم تتخطى ٨ ساعات، حيث شهدت الحملات إقبالا واسعا من المواطنين بدعم ممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب، وشارك الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين بالمستشفيات التابعة لهذه المراكز على متابعة إجراءات التبرع، بداية من اختيار المتبرع المناسب وفقا للمعايير، وعمل الفحص الطبي له ومراجعة تاريخه المرضي، ومساعدته على ملئ استمارة البيانات والتي تضمن التواصل المستمر معه لتسليمه نتائج فحوصات وتحاليل الدم التي تجرى له، بالإضافة لمتابعة مرحلة التبرع بالدم عبر استخدام مستلزمات طبية معقمة "ذات الاستخدام الواحد"، وتتبع اجراءات الجودة الخاصة بسلامة المتبرع وأكياس الدم المتحصل عليها.

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 يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية بالتوسع في تقديم خدمات بنوك الدم في الشرقية والتي تضمنت افتتاح بنوك دم تجميعية جديدة كان آخرها بمستشفى منيا القمح المركزي، والذي افتتحه محافظ الشرقية أكتوبر من العام الجاري، ليصبح إجمالي البنوك التجميعية بالمحافظة ستة بنوك، بالإضافة للعمل على تطوير بنك الدم بمستشفى أبو كبير المركزي تمهيدا لتحويله من بنك تخزيني إلى بنك تجميعي خلال الفترة القريبة المقبلة، بما ينعكس على تحقيق محافظة الشرقية لأعلى معدلات في تقديم خدمات بنوك الدم على مستوى الجمهورية، بتغطية احتياجاتها، وتأمين رصيد إضافي.

وقدم "مسعود" الشكر للمتبرعين بكل من بلبيس وفاقوس ومنيا القمح، مثمنا عملهم المخلص لخدمة الإنسانية، كما قدم الشكر لممثلي المجتمع المدني على دعمهم لهذه الحملات، مشيدا بدور مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية، ومديري بنوك الدم بالمستشفيات والفرق الطبية بها على الجهود المبذولة لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.

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