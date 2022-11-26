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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم

كيليان مبابي
كيليان مبابي

فاز كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022 بقطر.

وقاد مبابي منتخب بلاده فرنسا للفوز على الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وفاز منتخب فرنسا على أستراليا بهدفين لهدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022.

وسجّل مبابي هدفي منتخب فرنسا، ليقودهم لدور الـ 16 كأول منتخب يصل لتلك المرحلة في مونديال 2022.

ورفع «مبابي» رصيده من الأهداف لـ 3 في صدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2022 بالتساوي مع إينير فالنسيا مهاجم منتخب الإكوادور.

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