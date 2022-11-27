عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة ويل سميث بـ فيروس كورونا

ويل سميث
ويل سميث

أعلن النجم العالمي ويل سميث، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد اجرائه مسحة طبية.

ولن يتمكن ويل سميث من مفاجأة جمهوره في العرض الخاص لفيلم Emancipation بسبب اصابته.

نجوم العالم في مصر.. أنيل كابور أمام الأهرامات.. ويل سميث بجوار أبو الهول

رغم حرمانه من الأوسكار.. ويل سميث يقتحم موسم الجوائز بفيلم جديد |شاهد

يذكر أن يشارك ويل سميث في إنتاج فيلم Brilliance، ويضع عينه على أن يقوم بالبطولة التمثيلية للعمل أيضا، لكن مصادر أكدت أنه لم يحدد موقفه حتى الآن. 

ولم يشارك ويل سميث في أي عمل تمثيلي منذ حادث صفعة الأوسكار التي تسببت في الإضرار بسمعته داخل هوليوود، قبل أن يفوز بجائزة أفضل ممثل. 

تم حضر ويل سميث من دخول فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات، وتوقفت عدد من مشروعات الأفلام التي يشارك بها في مارس الماضي أي قبل 6 أشهر. 

كشف الممثل الكوميدي كريس روك، عن أنه رفض عرضًا لتقديم حفل الأوسكار المقبل، وذلك بعد أن قدمت له الأكاديمية دعوة ليكون مقدم حفل الأوسكار الـ95.

وبحسب ما ورد، قال كريس روك للجمهور أثناء تقديمة عرض “ستاند أب” بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأمريكية: إنه عُرض عليه العودة لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2023، كمضيف بعد أن صفعه ويل سميث على خشبة المسرح.

ويل سميث النجم العالمي ويل سميث كورونا كورونا المستجد ڤيروس كورونا المستجد Emancipation

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد هزيمة تونس.. جمهور مواقع التواصل غاضب بسبب علي معلول

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

مفاجأة في قسيمة طلاق أم العروسة دمياط المنفصلة يوم فرح ابنتها

ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

موضوعات متعلقة

شيكابالا في تصوير فيلم شماريخ | شاهد

ثراء جبيل تنتظر عرض فيلم «اتنين للإيجار» وتشارك في 3 أعمال سينمائية جديدة

طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "آخر دور" لـ دينا الشربيني

ملايين المشاهدات لـ ماهر زين بسبب تهيّا احتفالا بمونديال قطر 2022

لطيفة تتصدر تريند تويتر بسبب المجاز

تزامنا مع حملة وزارة التضامن .. طارق الشناوي يوضح دور الدراما والسينما في مناهضة العنف ضد المرأة

تركت لوكيشن التصوير.. مادلين طبر تدعم مهرجانات السينما والدراما في مصر

أخبار الفن.. إصابة إليسا في اليد.. وفاة مطرب لبناني شهير

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يكشف كواليس فشل تعاقد منتخب مصر مع رينارد

البعض جاله ارتكاريا.. ميدو يكشف حقيقة تدخله في عمل اتحاد الكرة

محمد صلاح: منتخب مصر سيصعد لمونديال 2026 مع فيتوريا

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : تتعرض للخداع

مونديال قطر.. مباراة المكسيك والأرجنتين تسجل أكبر حضور جماهيري

الأدباء يعيشون مرتين.. إبراهيم عبد المجيد يفوز بجائزة التفرد في الآداب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال عامين .. إنتاج لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا في لندن

غريبة جدا .. أكلات تونس لا يعرفها الجميع رغم مذاقها الشهي

لـ 5 أسباب.. لماذا تسوء أعراض الربو في الليل ؟

لسبب غريب .. هاني الناظر يطالب بالابتعاد عن السوشيال ميديا

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ