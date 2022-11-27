عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأدباء يعيشون مرتين.. إبراهيم عبد المجيد يفوز بجائزة التفرد في الآداب

صدى البلد

حصل الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد على جائزة التفرد في مجال الآداب من "iRead AWARDS" لعام 2022.

 

وأعلنت "iRead AWARDS" في حيثيات الفوز أن "الأدباء يعيشون مرتين، مرة في حياتهم الحقيقية، ومرة.. في قلوب قراءهم".
 

تاريخ أوروبا .. تفاصيل العثور على معصرة نبيذ فريدة بجورجيا

معهد العالم العربي بفرنسا يعرض مقتنيات تعود لعصر الإمام البخاري| صور

إعلان الفائز بتمثيل مصر ببينالي فينسيا الدولي للعمارة .. غدا

لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظات الحدودية.. مد فترة الاشتراك بمسابقة الصوت الذهبي

أرادوا شراء تركيبات ألوانه.. حسن الشرق التشكيلي الذي قدرته الصين

ثقافة أبورديس تستقبل قافلة جنوب سيناء الثقافية

بعد رحيله | حسن الشرق فنان لم تبهره أضواء المدينة

شعراء الإسكندرية فى ضيافة ثقافة بورسعيد

الأحد.. حفل توقيع رواية حجاب الساحر لأحمد الشهاوي بمكتبة البلد

«محمد خان سيرة سينمائية».. كتاب جديد يصدر للناقد محمود عبد الشكور

رحلة إبراهيم عبد المجيد الفريدة

 

وأضافت: نتشرف بمنح الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد جائزة التفرد في مجال الآداب من iRead AWARDS لعام 2022 تعبيرًا عن تقديرنا للدور الرائع الذي قام به خلال رحلة حياته الفريدة.

 

يذكر أن الكاتب إبراهيم عبد المجيد روائي وقاص، ولد في الإسكندرية 1946، وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة من جامعة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الأسكندرية عام 1973م، وفي نفس العام رحل إلى القاهرة ليعمل في وزارة الثقافة.

إبراهيم عبد المجيد: حرصت على زيارة الألغام لتجسيد واقع روايتى بتفاصيلها

إصدار الطبعة الرابعة من رواية البلدة الأخرى للأديب ابراهيم عبد المجيد

إبراهيم عبد المجيد.. جوائز وتكريمات

 

حصل الروائي إبراهيم عبد المجيد على العديد من الجوائز الأدبية الرفيعة ومنها: جائزة نجيب محفوظ للرواية والمقدمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1996م، وحصل أيضًا على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن  روايته «لا أحد ينام في الإسكندرية» عام 1996م، وكذلك جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004م، جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007م، كما حصل على جائزة كتارا للرواية العربية، ومؤخرًا على جائزة النيل المقدمة من الدولة المصرية.

إبراهيم عبد المجيد iRead AWARDS إبراهيم عبد المجيد يفوز بجائزة الفترد جائزة كتارا تفاصيل فوز إبراهيم عبد المجيد بجائزة التفرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد هزيمة تونس.. جمهور مواقع التواصل غاضب بسبب علي معلول

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

مفاجأة في قسيمة طلاق أم العروسة دمياط المنفصلة يوم فرح ابنتها

ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

موضوعات متعلقة

تاريخ أوروبا .. تفاصيل العثور على معصرة نبيذ فريدة بجورجيا

معهد العالم العربي بفرنسا يعرض مقتنيات تعود لعصر الإمام البخاري| صور

إعلان الفائز بتمثيل مصر ببينالي فينسيا الدولي للعمارة .. غدا

لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظات الحدودية.. مد فترة الاشتراك بمسابقة الصوت الذهبي

أرادوا شراء تركيبات ألوانه.. حسن الشرق التشكيلي الذي قدرته الصين

ثقافة أبورديس تستقبل قافلة جنوب سيناء الثقافية

بعد رحيله | حسن الشرق فنان لم تبهره أضواء المدينة

شعراء الإسكندرية فى ضيافة ثقافة بورسعيد

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يكشف كواليس فشل تعاقد منتخب مصر مع رينارد

البعض جاله ارتكاريا.. ميدو يكشف حقيقة تدخله في عمل اتحاد الكرة

محمد صلاح: منتخب مصر سيصعد لمونديال 2026 مع فيتوريا

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : تتعرض للخداع

مونديال قطر.. مباراة المكسيك والأرجنتين تسجل أكبر حضور جماهيري

الأدباء يعيشون مرتين.. إبراهيم عبد المجيد يفوز بجائزة التفرد في الآداب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال عامين .. إنتاج لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا في لندن

غريبة جدا .. أكلات تونس لا يعرفها الجميع رغم مذاقها الشهي

لـ 5 أسباب.. لماذا تسوء أعراض الربو في الليل ؟

لسبب غريب .. هاني الناظر يطالب بالابتعاد عن السوشيال ميديا

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ