الأدباء يعيشون مرتين.. إبراهيم عبد المجيد يفوز بجائزة التفرد في الآداب

حصل الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد على جائزة التفرد في مجال الآداب من "iRead AWARDS" لعام 2022.

وأعلنت "iRead AWARDS" في حيثيات الفوز أن "الأدباء يعيشون مرتين، مرة في حياتهم الحقيقية، ومرة.. في قلوب قراءهم".



رحلة إبراهيم عبد المجيد الفريدة

وأضافت: نتشرف بمنح الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد جائزة التفرد في مجال الآداب من iRead AWARDS لعام 2022 تعبيرًا عن تقديرنا للدور الرائع الذي قام به خلال رحلة حياته الفريدة.

يذكر أن الكاتب إبراهيم عبد المجيد روائي وقاص، ولد في الإسكندرية 1946، وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة من جامعة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الأسكندرية عام 1973م، وفي نفس العام رحل إلى القاهرة ليعمل في وزارة الثقافة.

إبراهيم عبد المجيد.. جوائز وتكريمات

حصل الروائي إبراهيم عبد المجيد على العديد من الجوائز الأدبية الرفيعة ومنها: جائزة نجيب محفوظ للرواية والمقدمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1996م، وحصل أيضًا على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن روايته «لا أحد ينام في الإسكندرية» عام 1996م، وكذلك جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004م، جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007م، كما حصل على جائزة كتارا للرواية العربية، ومؤخرًا على جائزة النيل المقدمة من الدولة المصرية.