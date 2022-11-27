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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 قواعد لحسم التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022

كأس العالم
كأس العالم

شارف دور المجموعات من بطولة كأس العالم  2022 علي الانتهاء مع تبقي جولة واحدة لجميع المنتخبات، أو اثنين لبعض الفرق، في ظل منافسات شرسة.

ومن الممكن أن نشهد تعادل في النقاط بين المنتخبات بدور مجموعات بـ كأس العالم 2022 وبالتالي فإنه سيتم النظر إلى فروق أخرى لحسم المتأهل لدور الـ 16 .

وسيتم اللجوء إلي فارق الأهداف في البداية لحسم المتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 وفي حال التعادل في ذلك يتم اللجوء إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات.

وفي حال التساوي يتم الاحتكام للعب النظيف البطاقات الحمراء والصفراء وأخيرا اللجوء للقرعة.

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ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 


المجموعة الأولي 
1- الاكوادور : 4 
2- هولندا : 4 
3- السنغال :3 
4- قطر : 0

المجموعة الثانية

1- إنجلترا : 4 
2- ايران : 3 
3- الولايات المتحدة الأمريكية: 2 
4- ويلز : 1

المجموعة الثالثة

1- بولندا : 4 
2- الارجنتين : 3 
3- السعودية : 3 
4- المكسيك : 1

المجموعة الرابعة : 
1- فرنسا : 6 
2- استراليا : 3 
3- الدنمارك : 1 
4- تونس :1

المجموعة الخامسة

1- اسبانيا :3 
2- اليابان : 3 
3- المانيا : 0 
4- كوستاريكا : 0

المجموعة السادسة 
1- بلجيكا : 3 
2- المغرب : 1
3- كرواتيا : 1 
4- كندا : 0

المجموعة السابعة 
1- البرازيل : 3 
2- سويسرا : 3 
3- الكاميرون : 0 
4- صربيا : 0

المجموعة الثامنة :
1- البرتغال : 3 
2- كوريا الجنوبية : 1 
3- اوروجواي : 1 
4- غانا : 0 
 

كأس العالم 2022 كأس العالم قطر هولندا انجلترا

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