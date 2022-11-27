5 قواعد لحسم التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022

شارف دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 علي الانتهاء مع تبقي جولة واحدة لجميع المنتخبات، أو اثنين لبعض الفرق، في ظل منافسات شرسة.

ومن الممكن أن نشهد تعادل في النقاط بين المنتخبات بدور مجموعات بـ كأس العالم 2022 وبالتالي فإنه سيتم النظر إلى فروق أخرى لحسم المتأهل لدور الـ 16 .

وسيتم اللجوء إلي فارق الأهداف في البداية لحسم المتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 وفي حال التعادل في ذلك يتم اللجوء إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات.

وفي حال التساوي يتم الاحتكام للعب النظيف البطاقات الحمراء والصفراء وأخيرا اللجوء للقرعة.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2022



المجموعة الأولي

1- الاكوادور : 4

2- هولندا : 4

3- السنغال :3

4- قطر : 0

المجموعة الثانية

1- إنجلترا : 4

2- ايران : 3

3- الولايات المتحدة الأمريكية: 2

4- ويلز : 1

المجموعة الثالثة

1- بولندا : 4

2- الارجنتين : 3

3- السعودية : 3

4- المكسيك : 1

المجموعة الرابعة :

1- فرنسا : 6

2- استراليا : 3

3- الدنمارك : 1

4- تونس :1

المجموعة الخامسة

1- اسبانيا :3

2- اليابان : 3

3- المانيا : 0

4- كوستاريكا : 0

المجموعة السادسة

1- بلجيكا : 3

2- المغرب : 1

3- كرواتيا : 1

4- كندا : 0

المجموعة السابعة

1- البرازيل : 3

2- سويسرا : 3

3- الكاميرون : 0

4- صربيا : 0

المجموعة الثامنة :

1- البرتغال : 3

2- كوريا الجنوبية : 1

3- اوروجواي : 1

4- غانا : 0

