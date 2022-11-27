عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميستاهلش فلوسه.. موبايلات iPhone الأسوأ من حيث الأمان

ميستاهلش فلوسه..موبايلات
ميستاهلش فلوسه..موبايلات iPhone هي الأسوأ من حيث الأمان

تعتبر خصوصية البيانات من أولويات شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة دائما، ولكن قدم اثنان من الخبراء التقنيين معلومات جديدة تثير الشك في خصوصية هواتف آيفون iPhone، تشكك في مزاعم آبل.

 

وفقا لموقع جيز شينا التقني، تكمن المشكلة في "معرف خدمة الدليل" ، أو ما يعرف ب DSID ، فيمتلك كل مستخدم iCloud معرّفًا فريدًا يمكّن من الاتصال ببيانات تحليلات آبل. و في الواقع ، يمكن للمستخدم أن يصادف هذه العبارة عند إعداد النظام لأول مرة.

 

و تسأل آبل الآن عما إذا كنا نريد مشاركة بيانات التحليلات معها حتى يتمكنوا من استخدامها لإنشاء خدمات ومنتجات جديدة، و تقوم آبل بتعيين DSID لحساب المستخدم بعد موافقة منه.

 

بينما  تدعي شركة آبل أن البيانات التي تم جمعها لا يمكن استخدامها لتحديد هوية المستخدم. لكن اكتشف اثنان من خبراء الأمن في iOS ونشروا البيانات التي تعترض على الادعاءات المقدمة من الشركة.

مفاجأة.. موبايلات سامسونج تتفوق على iPhone

بمناسبة فوز المنتخب السعودي.. خصم هائل على iPhone 14

وفقًا لـلخبير توم ميسك على تويتر ، يرتبط DSID بحسابات iCloud ، مما يسمح لشركة آبل بربط البيانات التي تم جمعها بمستخدم معين.  اسمك وبريدك الإلكتروني وكل شيء في حساب iCloud الخاص بك كلها متصلة بالمعرف.  يشير هذا إلى أن الشركة تعرض تطبيقات كل مستخدم متصل بـ DSID بطريقة مفصلة.  بالإضافة إلى ذلك ، يقول المطورون أنه لا توجد طريقة لإيقاف ذلك.

 

جدير بالذكر أنه لمدة سنوات طويلة ، وضع iPhone معايير أمان المستهلك وخصوصيته.  يمكننا أن نرى هذا ، على سبيل المثال ، بعد استخدام هواتف iPhone من قبل رؤساء الدول وغيرهم من الأشخاص المؤثرين.  

 

كما رفضت آبل مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في عام 2020 في فتح هاتف iPhone.  كان يستخدمه مطلق النار في حادث إطلاق النار في فلوريدا ، مشيرة إلى مخاوف أمنية. 

 

وبحسب ما قاله الخبراء  يجب أن تحمي آبل خصوصية مالكي iPhone بدلاً من تقديم ميزات رائدة في هواتفها.

iPhone آيفون iCloud iOS Apple آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

موضوعات متعلقة

هاكرز.. وكالة أنباء إيرانية تتهم الكيان الصهيوني بالهجوم عليها

الغلابة هيفرحوا.. موبايلات رخيصة بأعلى المواصفات تبدأ من 1000 جنيه

مفاجأة.. موبايلات سامسونج تتفوق على iPhone

أكيد زهقت منها.. ازاي تغير صوت رسالة واتساب

عرض الجمعة.. أرخص سعر لـ Smartwatch شاومي الجديدة

لو بتحب موبايلات Oppo..عرض على أحدث موبايل ب 3000 جنيه فقط

اشتري دلوقتي أحسن.. Apple تنوي رفع أسعار هواتف iPhone

رام 16 جيجا وسعر رخيص..أوبو تطلق Oppo Reno 9 Pro+

ترشيحاتنا

اعتماد طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة

التأمينات: آليات ميسرة لحصول كل مصري في الخارج على معاش عقب التقاعد

بعد وعكته الصحية الأخيرة.. أول ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة عقب الشفاء

ثالث جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

استولى على 465 ألف جنيه من المواطنين|مستريح سوهاج يواجه الحبس 7 سنوات

كيفية توزيع لحم العقيقة والنذر.. الإفتاء تصحح أخطاء شائعة تبطل الثواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خروجها من العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

زوجة أوباما تتغزل فيه بجلسة تصوير على إنستجرام.. وتقدم نصيحة للمتزوجين

بعد قبلة حسين فهمى المثيرة للجدل.. شمس الكويتية تظهر بلوك جديد عبر إنستجرام|شاهد

أسرار خفية محفورة على حذاء ميسي بكأس العالم.. صور

فيديو

أحلى من الشرف مفيش| بعد تصريحات ابنه.. أشهر إفيهات توفيق الدقن

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ