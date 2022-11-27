ميستاهلش فلوسه.. موبايلات iPhone الأسوأ من حيث الأمان

تعتبر خصوصية البيانات من أولويات شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة دائما، ولكن قدم اثنان من الخبراء التقنيين معلومات جديدة تثير الشك في خصوصية هواتف آيفون iPhone، تشكك في مزاعم آبل.

وفقا لموقع جيز شينا التقني، تكمن المشكلة في "معرف خدمة الدليل" ، أو ما يعرف ب DSID ، فيمتلك كل مستخدم iCloud معرّفًا فريدًا يمكّن من الاتصال ببيانات تحليلات آبل. و في الواقع ، يمكن للمستخدم أن يصادف هذه العبارة عند إعداد النظام لأول مرة.

و تسأل آبل الآن عما إذا كنا نريد مشاركة بيانات التحليلات معها حتى يتمكنوا من استخدامها لإنشاء خدمات ومنتجات جديدة، و تقوم آبل بتعيين DSID لحساب المستخدم بعد موافقة منه.

بينما تدعي شركة آبل أن البيانات التي تم جمعها لا يمكن استخدامها لتحديد هوية المستخدم. لكن اكتشف اثنان من خبراء الأمن في iOS ونشروا البيانات التي تعترض على الادعاءات المقدمة من الشركة.

وفقًا لـلخبير توم ميسك على تويتر ، يرتبط DSID بحسابات iCloud ، مما يسمح لشركة آبل بربط البيانات التي تم جمعها بمستخدم معين. اسمك وبريدك الإلكتروني وكل شيء في حساب iCloud الخاص بك كلها متصلة بالمعرف. يشير هذا إلى أن الشركة تعرض تطبيقات كل مستخدم متصل بـ DSID بطريقة مفصلة. بالإضافة إلى ذلك ، يقول المطورون أنه لا توجد طريقة لإيقاف ذلك.

جدير بالذكر أنه لمدة سنوات طويلة ، وضع iPhone معايير أمان المستهلك وخصوصيته. يمكننا أن نرى هذا ، على سبيل المثال ، بعد استخدام هواتف iPhone من قبل رؤساء الدول وغيرهم من الأشخاص المؤثرين.

كما رفضت آبل مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في عام 2020 في فتح هاتف iPhone. كان يستخدمه مطلق النار في حادث إطلاق النار في فلوريدا ، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وبحسب ما قاله الخبراء يجب أن تحمي آبل خصوصية مالكي iPhone بدلاً من تقديم ميزات رائدة في هواتفها.