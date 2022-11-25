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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة.. موبايلات سامسونج تتفوق على iPhone

مفاجأة..موبايلات
مفاجأة..موبايلات سامسونج تتفوق على iPhone 14 الجديد

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية على إنتاج Samsung Galaxy S23 Ultra ، حيث سيأتي الهاتف الذكي بمجموعة من المميزات الجديدة ، على رأسها أنه سيأتي بأحدث وأقوى معالج Snapdragon 8 Gen 2 .

 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، ظهرت بعض التسريبات لهاتف Galaxy S23 Ultra حول الشاشة، الذي من المفترض أن تأتي بنوع AMOLED بمعدل سطوع 2100 إلى 2200 شمعة + ، ومعدل أخذ العينات باللمس يقدر 960 هرتز. أخيرًا وليس آخرًا ، تشير التقارير إلى أن شاشة Galaxy S23 Ultra تستخدم طاقة أقل بنسبة 45٪ من Galaxy S22 Ultra.

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ويعني ذلك أن هواتف سامسونج تخطط للتفوق على طرازات iPhone 14 Pro من حيث السطوع. 

 

و للتذكير ، تتمتع درجة السطوع في هواتف iPhone الرئيسية بسطوع 2000 شمعة في المتر المربع.

 

كما أفادت التسريبات المتعلقة بإعداد الكاميرا الرائدة القادمة من سامسونج، وفقًا للتقرير ، سيحتوي هاتف الفلاجشيب Galaxy S23 Ultra على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل ، مصحوبًا بمستشعر تكبير 10 ميجابكسل 10x وعدسة بزاوية عريضة ultrawide بدقة ميجابكسل. 

سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra Galaxy Snapdragon 8 Gen 2 Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Ultra

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