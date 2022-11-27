سعادة بين زملائه.. مفاجأة صادمة بشأن استبعاد بنزيما من كأس العالم

كشف تقرير صحفي، عن مفاجاة صادمة بشأن استبعاد كريم بنزيما من قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن لاعبي فرنسا لا يشعرون بأي حزن بعد استبعاد كريم بنزيما من قائمة الديوك لكأس العالم بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة، أن كليان مبابي سعيد بعد استبعاد كريم بنزيما، لأنه أصبح القائد الفعلي لمنتخب فرنسا.

وأشارت، أن أوليفيه جيرو يشعر بالراحة أيضا بعد ضمان تواجده أساسيا في تشكيل فرنسا في ظل غياب بنزيما.

ولفتت إلى أن غرفة ملابس منتخب فرنسا أصبحت أكثر هدوءا بعد استبعاد بنزيما من المونديال للإصابة.

يذكر أن منتخب فرنسا ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم2022.