عيد ميلادها الـ55.. 10 صور تكشف تغير ملامح شيرين سيف النصر

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر، والتي أتمت عامها ال 55 .

وتعد شيرين سيف النصر، من الفنانات اللواتي حرصن على تقديم العديد من الأعمال الفنية المميز والشهيرة .

كما حرصت شيرين سيف النصر ، على الظهور بشكل مميز ولافت وكانت تتميز بظهورها المختلف وملامحها الجميلة.

وتميل شيرين سيف النصر، إلى مواكبة الموضة واختيار الملابس التي تتناسب معها وتكشف عن جمالها وأناقتها .

كما تزوجت شيرين سيف النصر، 3 مرات، الأولى عندما اعتزلت الفن من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيمي، وانفصلت عنه بعد بضعة أشهر ، وعادت شيرين إلى الفن بعد الطلاق، والمرة الثانية تزوجت الفنان مدحت صالح لمدة 4 أشهر فقط، أما الزيجة الأخيرة كانت من جراح التجميل رائف الفقي.

وإليكم صور شيرين سيف النصر