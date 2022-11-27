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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عيد ميلادها الـ55.. 10 صور تكشف تغير ملامح شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر، والتي أتمت عامها ال 55 .

وتعد شيرين سيف النصر، من الفنانات اللواتي حرصن على تقديم العديد من الأعمال الفنية المميز والشهيرة .

 

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كما حرصت شيرين سيف النصر ، على الظهور بشكل مميز ولافت وكانت تتميز بظهورها المختلف وملامحها الجميلة.

وتميل شيرين سيف النصر، إلى مواكبة الموضة واختيار الملابس التي تتناسب معها وتكشف عن جمالها وأناقتها .

كما تزوجت شيرين سيف النصر، 3 مرات، الأولى عندما اعتزلت الفن من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيمي، وانفصلت عنه بعد بضعة أشهر ، وعادت شيرين إلى الفن بعد الطلاق، والمرة الثانية تزوجت الفنان مدحت صالح لمدة 4 أشهر فقط، أما الزيجة الأخيرة كانت من جراح التجميل رائف الفقي.

وإليكم صور شيرين سيف النصر 

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