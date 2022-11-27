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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بطولة نيللي كريم .. هشام عاشور يكشف تفاصيل شخصيته فى مسلس "عملة نادرة"

صدى البلد

كشف الفنان هشام عاشور عن تعاونه مع زوجته الفنانة نيللى كريم من خلال “عملة نادرة” المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2022 . 

وقال هشام عاشور لعدسة صدى البلد على هامش حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:" أجسد دور ابن شقيق الفنان أحمد بدير فى مسلسل “عملة نادرة" والمسلسل تدور أحداثه فى مجتمع الصعيد .

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ومن ناحية أخرى كشف الفنان هشام عاشور عن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة نيللى كريم، عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووجه رسالة لمن يقوم بعمل ذلك قائلاً: «كل يوم استيقظ على خبر انفصالى مع نيللى، ونكون جالسين سويا، فأريد أن أوجه رسالة لمن يقوم بعمل هذه الشائعات، وهى حاول أن تركز بحياتك وتستثمر فى نفسك ووقتك».

ومن ناحية أخرى أكد هشام عاشور، أنه يتعاون مع زوجته الفنانة نيللى كريم في مسلسل «روز وليلي» المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يمثل من حوالي 12 سنة في أمريكا.


هشام عاشور ونيللي كريم:

أكد هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، إنه يمثل منذ ما يقرب من 12 عاما ولكن في أمريكا، وذلك بعد تداول انباء تعاونه لأول مرة مع زوجته الفنانة نيللي كريم، في مسلسل “روز وليلى”.

كما قال هشام عاشور، في تصريحات تلفزيونية إنهما حاولا تأجيل الإعلان عن العمل لأكبر وقت ممكن لمنع الألسنة من التحدث عن الأمر خاصة إنه لم يشترك بالتمثيل في أعمال مصرية من قبل.

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.
كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و "Cardella" و "On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق


يُعرض "روز وليلى" على "شاهد VIP" في الربع الأخير من العام الحالي 2022، ويأتي ضمن عشر حلقات تمتد كل منها على مدى نحو ساعة تلفزيونية

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