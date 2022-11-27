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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جريئة.. ابنة حسين فهمي تثير الجدل رفقة شادي شامل

ابنة حسين فهمي
ابنة حسين فهمي

تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة لابنة الفنان حسين فهمي رفقة الفنان شادي شامل .

 

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وتألقت ابنة حسين فهمي، مرتديه جيب قصيرة من الجلد باللون الاسود، ونسقت معها توب باللون البيج وجاكيت باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ابنة حسين فهمي في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت ابنة حسين فهمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ابنة حسين فهمي 

ابنة حسين فهمي 
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