87 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز الأقصر

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بالتعان مع جمعية الأورمان (87) مشروع تنموي للاسر الاولى بالرعاية واصحاب المشاريع متناهية الصغر بقيمة اجمالية مليون و740 ألف جنيه.

جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر، أن الاسر المستفيدة من المشاريع التنموية من قرى الكيمان وطفنيس والغريرة وسطيح والدير والحلة مركز أسنا، وقرى المحاميد والرزيقات بحرى والمريس وحاجر المريس وأبو دغار وأرمنت الوابورات مركز أرمنت، وقرى القبلى قامولا والسيول ونجع الطارش مركز القرنة، لافتا ان جميع الاسر ينطبق عليها شروط الاستحقاق ومن معدومى الدخل.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الهدف من توزيع القروض الحسنة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الاقصر التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.