هل يصل سعر جرام الذهب لـ2000 جنيه بعد الارتفاع الجنوني؟.. مستشار الشعبة يجيب

كشف صادق مرزوق المستشار القانوني لـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن توقعاته لـ أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك ارتفاع في الأسعار في السوق المحلية.

وأضاف صادق مرزوق، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم،: "كل حاجة لها أصول، والسعر المعلن من خلال الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات؛ هو السعر الرسمي، وأي سعر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ الذهب؛ هو سعر اجتهادي، ويكون بناء على العرض والطلب".

وتابع صادق مرزوق، المستشار القانوني لـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب تتأثر بأشياء وعوامل كثيرة، وفي مقدمتها، سعر الدولار في السوق المحلية، وهذا الأمر عامل مهم، ويجب النظر له".

الذهب مش بيخسر وقيمته فيه

وعن سؤال: "هل سعر جرام الذهب يصل إلى 2000 جنيه؟"؛ رد المستشار القانوني لـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية، قائلا: "لو عملنا مقارنة في معدلات الذهب خلال السنوات الماضية؛ سنجد أن معدل الزيادة في أسعار الذهب، أكبر بكثير من نقصانه، وعلى المدى البعيد، الذهب مش بيخسر، بل يزيد، وقيمته موجودة فيه".