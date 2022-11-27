الظهور الأول.. حكم مصري يشارك في إدارة مباراة هولندا وقطر بكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن طاقم تحكيم مباراة هولندا وقطر، في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022.

وشهد طاقم تحكيم مباراة هولندا وقطر تواجد الحكم المصري محمود أبو الرجال في أول ظهور له في كأس العالم كمساعد أول للجامبي بكاري جاساما، الذي يدير اللقاء، بجانب كلا من الكاميرونى إلفيس نوبوي، وماى نينج من جزر القمر، ورضوان جيد كحكم لتقنية الفيديو، وعادل زاروق مساعد حكم الفيديو، والجزائرى مقران قوراري، والتشيلي خوليو باسكونيان.

وكان منتخب قطر قد ودع بطولة كأس العالم 2022 بشكل رسمي بعد الخسارة من السنغال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات.