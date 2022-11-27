الرعاية الصحية: تكريم العناصر الأكثر تميزا احتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توزيع جوائز التميز للملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية لعام 2022، والتي نظمته الهيئة هذا العام تحت شعار «نبني حضارة طبية بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل»، من داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر.

ويقام الملتقى بالتزامن مع الاحتفال بمرور 3 أعوام من الإطلاق الرئاسي الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019 من محافظة بورسعيد؛ وذلك بهدف الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة لموظفي الهيئة وتكريم المتميزين منهم.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن جائزة الملتقى السنوي للعناصر الأكثر تميزًا بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها والمنشآت الطبية التابعة لها بالمحافظات، كان قد تم الإعلان عن التقدم لها عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال العديد من التجارب التي تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتي أثبت أصحابها أن لديهم مخزونًا من العقول والجهود التي تستطيع أن تحقق المستحيل؛ ما دامت هناك إرادة وحُسن إدارة، إلى جانب كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة، أن جوائز الملتقى السنوية شملت 7 جوائز، وهي:

1- جائزة أفضل منشأة لعام 2022.

2- جائزة أفضل فريق بعام 2022.

3- جائزة أفضل موظف بعام 2022.

4- جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية.

5- جائزة الإبداع لعام 2022.

6- جائزة أفضل متطوع لعام 2022.

7- جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية.

ونوهت بأن هناك جائزتين لأول مرة خلال هذا العام، وهما جائزتي:

1- شخصية العام.

2- التميز الإكلينيكي.

وأشارت الهيئة، إلى أن فريق معاهد رعاية الفنية للتمريض حصد جائزة الإبداع لعام 2022، وتسلمتها الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة، وعضو مجلس الشيوخ، والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل، وحاز على جائزة أفضل منشأة لعام 2022، مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، كما حصل على جائزة أفضل فريق لعام 2022، فريق مستشفى هيئة الرعاية الصحية الميداني المُصغر الذي ساهم في التأمين الطبي لمؤتمر المناخ Cop27؛ فيما كانت جائزة أفضل متطوع مناصفة بين رامي محمد إمبابي، لجهوده المبذولة على مدار ثلاثة أعوام لتوثيق أبرز فعاليات هيئة الرعاية الصحية، و الدكتور مازن علاء الدين، وذلك لجهوده المبذولة تطوعًا لهيئة الرعاية الصحية بمحور التوعية الصحية بالمحافظات.



فيما حصد جائزة أفضل موظف لعام 2022، د. ياسمين حسن، بمجمع الإسماعيلية الطبي، لجهودها المتميزة وتفانيها في العمل، وفاز بجائزة بطل الهيئة الشهيد الصيدلي محمد البغدادي، وتسلمتها عنه زوجته وأبنائه، وفاز بجائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية لعام 2022 ، محمود الديب "مدير إدارة تخطيط المشروعات بهيئة الرعاية الصحية"، وذلك لآدائه المتميز ومجهوده.



وتابع بيان الهيئة، تم تسلَّيم الجوائز للفائزين خلال الملتقى السنوي الثالث لهيئة الرعاية الصحية، بحضور كبار الشخصيات العربية والدولية، وعدد من سفراء الدول، إضافة إلى عدد من أبرز القيادات والمسئولين وعدد من الشخصيات العامة في القطاع الصحي المصري.



وأكد د. أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار الهيئة في تكريم المتميزين بالعمل خلال الفعاليات والملتقيات التي ستنظمها الهيئة بالفترات المقبلة؛ وذلك للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة.

وأوضح أن الهدف من التكريم، يشمل: استعراض قصص النجاح الملهمة فرديًا ومؤسسيًا؛ بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفت إلى أن التكريم يهدف كذلك لتشجيع العاملين بالهيئة على الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي وتحفيز الفكر الإبداعي الذي يضمن تحسين الأداء والارتقاء المستمر في العمل وابتكار منظومة عمل جديدة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية في مصر والارتقاء بمستوى خدماتها ووضعها في مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).